Investigadores del CiMUS de la Universidad de Santiago (USC) y empresas biotecnológicas gallegas impulsan el proyecto Diagbi para el diagnóstico temprano y no invasivo de tumores cerebrales, que el Ministerio de Ciencia e Innovación financiará con más de 1,4 millones de euros entre este año y 2024, informó ayer el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga).

El proyecto Early molecular nanoDIAGnostics of Brain tumors using ImmunePET (Diagbi) pretende desarrollar una nueva tecnología que permita diagnosticar de forma precoz y hacer un seguimiento no invasivo de los tumores cerebrales más agresivos, los glioblastomas, mediante técnicas inmuno-PET.

El proyecto ha sido seleccionado dentro de la convocatoria de Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas en colaboración público privada del Ministerio, cuya finalidad es dar respuesta a desafíos que se consideran estratégicos mediante la financiación de proyectos en los que participan un amplio número de investigadores con competencias diversas.

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus) de la USC participa desde la coordinación del proyecto con dos de sus grupos: el laboratorio que lidera la profesora María José Alonso (MJ Alonso LAB), que diseñará y sintetizará nanotransportadores capaces de traspasar la barrera hematoencefálica llevando agentes inmuno-PET al tejido diana; y el grupo Mibiopharm, dirigido por Pablo Aguiar, que desarrollará nuevos biomarcadores de imagen PET (tomografía por emisión de positrones, por sus siglas en inglés) a partir del radiomarcaje de dichos nanotransportadores y de modelos farmacocinéticos basados en inteligencia artificial.

Contará con la colaboración de tres empresas de Galicia punteras en biotecnología como son Nasasbiotech S.L., Sunrock Biopharma SL y Qubiotech Health Intelligence S.L y con las entidades Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz y la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca.