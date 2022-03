La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer la celebración de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) el próximo jueves 10 de marzo en Zaragoza para abordar el nuevo sistema de vigilancia del COVID-19. Así lo avanzó tras celebrarse el Cisns, en el que Darias propuso a las autonomías la hoja de ruta para ir progresivamente hacia un control de la enfermedad menos exhaustivo, similar al que se hace con la gripe.

La titular de Sanidad instó a realizar este “tránsito” hacia el nuevo sistema “de manera conjunta y coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud”, así como en “coordinación” con los socios europeos. De hecho, España ya ha planteado en alguna ocasión ante las instituciones comunitarias la necesidad de ir a un nuevo sistema de vigilancia.

Datos epidemiológicos

Mientras tanto, Darias anunció que a partir de la próxima semana los informes sobre la campaña de vacunación se publicarán tan solo una vez a la semana. Al mismo tiempo, también habrá tan solo dos informes semanales sobre la evolución epidemiológica a partir de dentro de dos semanas si la evolución de la pandemia de coronavirus sigue siendo favorable.

Precisamente, sobre los datos de la pandemia, la ministra de Sanidad celebró la “tendencia descendente” desde hace seis semanas, con una reducción de la incidencia acumulada en los últimos siete días de un 30%. “Estamos en una buena evolución de la pandemia. Progresamos muy adecuadamente”, resaltó.

Variantes del virus

Según Darias, la variante ómicron representa el 98% de los casos notificados y su subvariante BA.2 ya ha sido identificada en diez comunidades autónomas, que oscila entre el 0,8 y el 35% de los contagios, según la autonomía.

España superaba ayer las 100.000 muertes (100.037) certificadas desde el inicio de la pandemia, tras consignarse 154 nuevos fallecimientos en el último día, en el que el indicador de la incidencia acumulada bajó de riesgo “muy alto” a “alto” (486 casos) con una notable caída de los nuevos contagios detectados: 18.803.

Carolina Darias también destacó el esfuerzo de su departamento en la Unión Europea con respecto a los certificados de recuperación. El miércoles, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento Delegado 2022/256 de la Comisión sobre la expedición de certificados de recuperación basados en pruebas rápidas de antígenos, una modificación de la normativa impulsada por el Ministerio de Sanidad y que “facilitará el ejercicio del derecho a la libre circulación en el ámbito europeo”, dijo la titular del departamento gubernamental.

Galicia aplaza a partir del 15 de marzo la decisión de dejar de recomendar las mascarillas en el patio

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aseguró ayer que Galicia aplaza para después del 15 de marzo la decisión de dejar de recomendar el uso de mascarilla en los patios de los colegios, a la espera de terminar el proceso de administración de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los niños de 5 a 11 años. “Nuestro criterio sigue siendo el mismo, de acuerdo con el comité clínico”, afirmó e insistió en que los patios de recreo se consideran lugares de aglomeraciones y, además, Galicia está aún terminando de administrar a los escolares la segunda dosis de la vacuna. Preguntado sobre la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades el martes de eliminar las cuarentenas a los contactos estrechos, estén o no vacunados, el titular de Sanidade comentó que se trata de una “medida intermedia” y reiteró que se debería haber abordado antes la reducción de cuarentenas de los positivos. Al respecto, explicó que “hasta el lunes” Galicia no aplicará esta medida. Galicia registró en las últimas 24 horas 1.223 nuevos casos de COVID-19, una cifra elevada que no revierte la tendencia a la baja de positivos e ingresados. Según los datos del Sergas, hay 16.109 casos activos de COVID-19 en Galicia; 756 menos que la jornada anterior. Asimismo, los casos en residencias se reducen de nuevo hasta situarse en los 394.