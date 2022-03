Con motivo del Día Mundial contra la Obesidad, que se conmemora hoy, la Sociedad Española de Obesidad (Seedo) alerta de que el exceso de peso y grasa en el cuerpo “acelera su paso en España mientras que la actividad física se estanca”. Sobre obesidad, alimentación y ejercicio físico desarrolla su actividad privada en el HM Modelo y la pública en el Hospital Universitario de A Coruña el doctor Enrique Mena del Río. Acaba de ser premiado en los Doctoralia Awards como el mejor especialista de España en Cirugía General y Digestiva.

Su especialidad es la cirugía digestiva. En la web Día Internacional de, el de la obesidad tiene la imagen de una hamburguesa y patatas fritas delante de una barriga prominente. ¿Es esto lo que conduce a la obesidad o hay más causas?

Tristemente, hemos abandonado la dieta mediterránea y otras costumbres saludables. No se le puede echar la culpa solo a que comemos comida ultraprocesada cargada de ácidos grasos saturados, a ello hay que añadir que nuestra actividad física disminuye cada vez más. Antes los chavales jugaban y corrían más en la calle; a día de hoy nuestra juventud está más tiempo con tabletas y teléfonos móviles. El ejercicio físico está muy polarizado: hay jóvenes que se machacan y le dedican mucho tiempo y otros que lo han dejado por completo y llevan una vida sedentaria. En este perfil te encuentras con jóvenes que aprovechan el tiempo de sedentarismo para comer alimentos superprocesados. Así, las tasas de obesidad en España están creciendo de forma alarmante. Tenemos 8,4 millones de obesos, de los que 1,5 son niños y adolescentes.

¿Cómo se previene o se evita la obesidad infantil?

Dieta y ejercicio físico, no hay más. Es recuperar una vida saludable. El cuerpo humano está pensado para hacer actividad física, no digo ejercicio físico como podríamos entenderlo en un gimnasio. Si una persona tiene una actividad física regular y estable, no se hace daño, pero si no la hace, la falta de actividad física ya es un daño en sí al cuerpo. En cuanto a la dieta, poco vamos a poder hacer: o transformamos la industria alimentaria del siglo XXI o aplicamos unas leyes muy drásticas que quizá no sirvan para nada, porque las medidas coercitivas no sirven de mucho. A los chavales hay que educarlos en los beneficios de la actividad física para que cambien sus hábitos. Esa educación también debe ir dirigida a los padres, que son los que hacen la comida en casa, pero que hoy, según la forma de vida que tenemos, tienen poco tiempo para hacer comida saludable. Este no es un problema de España, es de toda la sociedad civilizada.

¿A qué límite hay que llegar para plantearse la cirugía digestiva?

La cirugía solventa los casos extremos y más dramáticos, cuando todo lo demás ha fallado. Los médicos nos basamos en el índice de masa corporal, que hace una relación entre la estatura y el peso del paciente: su peso dividido entre la estatura al cuadrado. Si el índice es superior a 35 y se asocia a enfermedades asociadas a la obesidad o sobrepeso como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto o lesiones articulares, nos apunta ya a una cirugía. Si supera 40, no hace falta nada más y se puede indicar directamente la cirugía.

Llegados a estos niveles, ¿los pacientes asumen que han de pasar por el quirófano o se resisten?

Hace años, unos veinte, se resistían mucho porque esta cirugía tuvo muy mala fama. Se hacía abierta, no con laparoscopia, y tenía complicaciones serias y un posoperatorio difícil. Con la evolución de la cirugía laparoscópica, para el paciente es un alivio que le digan que tiene que operarse. Me explico: a un paciente de 125 kilos que no puede caminar porque le duelen las piernas, se ahoga al caminar o no puede atarse los cordones, se le da la solución de la cirugía; por primera vez alguien le dice que su pelea con la obesidad tiene cura tras haber sucumbido a tratamientos. El 95% de los pacientes consiguen el éxito con la cirugía; un 5% no llegan a lo que nos gustaría llegar.

¿Puede recaer en la obesidad alguien que haya pasado por una cirugía exitosa?

En medicina no existe ni el 100% ni el 0%. Ese 5% de pacientes pueden recuperar peso. ¿En qué circunstancias? Cuando hay cambios a lo largo de su vida que afectan a su trayectoria vital: una depresión, por ejemplo, que lo encierra en casa y le refugia de nuevo en la comida. Aunque pueda comer mucho menos, si su actividad física se reduce drásticamente, no hay cirugía que pueda con el sobrepeso.

¿La cirugía que reduce la obesidad reduce también las patologías asociadas?

En el caso de la diabetes sí, de tipo 2. El 80% de los pacientes con obesidad y diabetes asociada la curan. Gracias a eso, hemos llegado a lo que llamamos cirugía de la diabetes, para la que se abre un futuro muy prometedor con técnicas de cirugía.

Cuando la pandemia quede atrás, ¿prevé que se revertirán los índices de obesidad que han crecido en estos dos años?

La obesidad va ganando escalones, ese es su problema, y es difícil que retroceda un peldaño. Con la inactividad de la pandemia subimos un peldaño más. ¿Si un paciente con cierto sobrepeso ha subido de 90 a 100 kilos, va a regresar a los 90 cuando vuelva a la actividad normal tras el confinamiento, el teletrabajo, etcétera? Probablemente no, quizá se estabilice en los 100. Creemos que recuperamos la actividad previa a la pandemia, pero no estamos por la labor de aumentar nuestra actividad física, nos quedamos sin tiempo ni ganas.

Ha sido reconocido por sus colegas de especialidad a partir de la valoración de sus pacientes. ¿Una doble satisfacción?

Desde luego. No se trata de un premio en el que una comisión de sabios reconoce una trayectoria profesional. Para poder ser nominado, un médico recibe los votos de sus propios pacientes tras las consultas a través de una encuesta que hace el Doctoralia. Con el resultado, el portal selecciona a los diez más puntuados y en una segunda fase votan los propios compañeros de especialidad a nivel nacional.