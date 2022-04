Los profesores de Música de secundaria de Galicia ha instado a “revisar” los nuevos currículos de Bachillerato dado que, aseguran, “por primera vez desde 1991 no se puede ofertar ninguna materia de Música en el Bachillerato como optativa”, a no ser en la modalidad del Bachillerato de Artes por la vía de Música y Artes Escénicas, que se ofrece, denuncian, en “muy pocos centros en Galicia”. Aseguran que en la propuesta presentada por la Xunta solo se contempla la posibilidad de ofertar las asignaturas que son propias de la modalidad del Bachillerato de Artes como optativas en la modalidad General, pero eso será “en los escasos centros que puedan ofertar las dos modalidades”, si es que los hay, matizan.

Esta situación no solo repercutiría, señalan, en los alumnos, al entender que el Bachillerato, y no solo por lo que a Música respecta, queda “vacío” de materias de contenido artístico, lo que no ven “admisible”. En una época en la que, sostienen, “la educación emocional, el trabajo colaborativo y la creatividad deberían ser la base” del sistema educativo, y, en cambio, reprochan, se eliminan las materias que “más las trabajan”. Además, aducen, tendrá consecuencias para los docentes, dado que una gran parte del profesorado tendrá que impartir materias afines, de las que no son especialistas, “y que se tengan que reducir plazas en muchos centros”.

Los profesores, agrupados en Asomusica, demandan, ante la “preocupante” situación, recuperar una materia optativa de Música en cada curso de Bachillerato. En 1º sugieren crear una nueva materia, “Proyectos musicales”, y ofertar obligatoriamente Lenguaje y Práctica Musical como optativa en todas las modalidades de Bachillerato. En 2º, lo mismo: crear otra asignatura, “Experimentación, creación e interpretación musical”, y ofertar “Historia de la Música y de la Danza” en todos los tipos de Bachillerato. Además, ponen sobre la mesa asimismo aumentar los centros que ofertan la modalidad General para abrir la puerta a ofrecerla y recuperar “Obradoiro de Música” en 1º de ESO en horario de disposición de centro.