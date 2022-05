Máis dun milleiro de persoas botáronse ás rúas de Santiago onte, Día das Letras Galegas, para secundar unha manifestación da plataforma Queremos Galego que reclamou ao novo Goberno da Xunta un cambio de rumbo nas políticas lingüísticas que garanta “a liberdade” no emprego do idioma propio da comunidade en diversos ámbitos, singularmente o educativo. A mobilización, unha cita xa tradicional do 17 de maio, partiu da Alameda da capital galega baixo un manto de paraugas para resgardarse da abundante choiva e o vento intenso que fixeron que a protesta se desenvolvese máis rápido do que era habitual en anos anteriores. Concluíu cun acto en Praza da Quintana.

Durante a marcha, os miles de manifestantes lanzaron proclamas como “Na Galiza, en galego” mentres facían soar bucinas e instrumentos musicais como gaitas. Nesta manifestación participaron numerosas organizacións destacadas da Comunidade, entre elas o sindicato CIG e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), coas súas respectivas pancartas. En canto a personalidades civís e políticas, estiveron presentes o presidente de Queremos Galego e da Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira; a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón; o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso; e o alcalde de Santiago, o socialista Xosé Sánchez Bugallo, entre outros. Antes do inicio da mobilización, o presidente da plataforma convocante compareceu ante os medios para reclamar ao novo Goberno da Xunta que “cumpra co galego” e co Estatuto de Autonomía, e que se comprometa “coa liberdade de uso da lingua no ensino”. Para iso, Maceira dixo que espera que o recentemente estreado presidente, Alfonso Rueda, “cambie” a súa actitude despois de que en 2009 —cando aínda estaba na oposición, como secretario xeral do PPdeG— se manifestase “por primeira vez en contra do galego” durante unha convocatoria promovida pola entidade Galicia Bilingüe contra o que consideraban “a imposición lingüística” do entón goberno bipartito de PSdeG e BNG. Neste contexto, denunciou que agora, 13 anos despois, os nenos galegos entran na escola falando o idioma propio “e saen falando castelán”. Para reverter esta tendencia, esixiu “liberdade” na docencia. “Aqueles nenos que entran falando castelán teñen o dereito tamén de incorporarse ao uso do galego”, agregou.