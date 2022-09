La exposición del Museo de Belas Artes irá acompañada de otras actividades, como Universo picassiano: homenaje a Pablo Picasso en su etapa coruñesa en el Kiosko Alfonso o El humor habla de Picasso, en el marco del Encuentro Mundial do Humorismo, que recogerá ilustraciones en homenaje al pintor. También está previsto realizar la tercera edición del Congreso Internacional de Arte y Educación en colaboración con la Fundación Luis Seoane, que analizará la vinculación de la educación artística en la infancia a través del Picasso joven, así como un ciclo de conferencias sobre la figura de la mujer en el universo del autor, tanto en su pintura como en su investigación.

Con motivo del aniversario de la muerte de Pablo Picasso, de la que en abril se cumplirán 50 años, ayer se presentó el programa conmemorativo en torno a la obra del pintor malagueño, que arrancará en octubre con exposiciones temporales que tendrán lugar en diferentes museos, como el de Belas Artes de A Coruña, y que se extenderá a lo largo de todo 2023. Están previstas más de medio centenar de actividades en distintos países: 16 en España, 12 en Francia, 7 en Estados Unidos y otras en Alemania, Suiza, Rumanía y Bélgica. El artista recibirá todos los honores, pero no se omitirán las sombras que envuelven al hombre.

La presentación del Año Picasso se produjo en Madrid frente al icónico Guernica, en el Museo Reina Sofía, símbolo de la barbarie frente a la guerra en un momento tan delicado como el que atraviesa el mundo por culpa del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Quizá por eso, los participantes en el acto, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y su homóloga francesa, Rima Abdul Malak, quisieron poner de manifiesto la importancia del compromiso del artista con la política, con su rechazo al franquismo en su momento, así como su repulsa contra la violencia de cualquier contienda armada. Sin embargo, desde el principio sobre el aire quedó suspendida una pregunta: ¿se puede separar la obra del autor?, ¿cómo vemos a Picasso desde los ojos del presente?

La grandeza se sobrepone

Abdul Malak fue clara: “Yo soy feminista, pero no podemos circunscribir la obra de un artista a la relación con las mujeres. Hay que abrirse a otros campos de su creación”, afirmó en la rueda de prensa. En este sentido, Iceta apuntó que Picasso fue hijo de su tiempo, pero no por ello se pueden eludir las controversias. “Porque no nos guste cómo era no vamos a dejar de promover su obra. O al revés, porque nos guste su obra, no vamos a intentar orillar los aspectos de su personalidad discutible”.

En general, el leitmotiv fue: “La grandeza de Picasso se sobrepone a otras cuestiones”. Pero estamos en un momento de repensar a los autores con respecto a su vida y, en ese sentido, el pintor fue un misógino recalcitrante que sometía a las mujeres a maltrato emocional y físico. Habrá seminarios y reflexiones críticas al respecto.

En España, la celebración del Año Picasso dará el pistoletazo de salida en la Fundación Mapfre, con la exposición Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura el 29 de septiembre y seguirá en el Museu Picasso Barcelona con Daniel-Henry Kahnweiler, promotor del movimiento cubista. Además, a partir del 11 de octubre, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se podrá ver Picasso y Chanel, sobre la relación entre ambos creadores en Francia. En el Museo de Brooklyn de Nueva York, se llevará a cabo una exposición que pondrá de relevancia la relación entre el pintor y sus amantes.

Fue el Museo Reina Sofía el encargado ayer de dar comienzo a este año dedicado al artista malagueño. Al acto de presentación acudieron también los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Felipe VI destacó cómo Picasso es un artista universal del siglo XX que supo elevar el patrimonio y la cultura española “a la categoría —casi— de lo eterno y dotarlo de una inmensa proyección internacional”. Señaló también que la celebración de este Año Picasso es fruto de la colaboración “estrecha, profunda y generosa entre dos naciones hermanadas por un artista”, a las que unen, además siglos de historia compartida y un proyecto común como es el proyecto europeo. “Celebrar a Picasso es defender la libertad de pensamiento”, concluyó el nieto del artista, Bernard Ruiz Picasso.

A Coruña, sede de una de las exposiciones centrales

El Museo de Belas Artes de A Coruña será la única sede de Galicia en el marco del Año Picasso 2023, iniciativa puesta en marcha por los gobiernos español y francés en colaboración con miembros de la familia del artista y expertos en su figura. La exposición Picasso, blanco en el recuerdo azul, que está comisariada por Antón Castro, Malén Gual y Rubén Ventureira con la coordinación general la directora del museo, Ángeles Penas, permitirá ver un centenar de piezas que repasarán la unión del pintor con Galicia y, en concreto, con A Coruña, donde residió cinco años durante su infancia. La muestra está organizada por la Xunta. El Concello, que no concurrió a las ayudas estatales para organizar actividades, anunció ayer que aportará 150.000 euros de fondos propios para colaborar con la exposición. Así, al acto de ayer en Madrid acudieron el secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo; y la alcaldesa, Inés Rey.También estaba el senador y concejal popular, Miguel Lorenzo.