El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, afirmó ayer que mientras que siga en este cargo no sabe si le va a “convenir” hacer un homenaje a su mujer fallecida, la escritora Almudena Grandes, ya que podría parecer que “barre para casa”. Así lo manifestó García Montero en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, donde compareció para explicar la partida para el Instituto Cervantes de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. “Agradezco el recuerdo de Almudena Grandes, pero no sé si me va a convenir personalmente hacer un homenaje en el Instituto Cervantes porque va a parecer que barro para casa”, señaló el poeta granadino en el turno de réplica al diputado popular Pablo Ispán, quien le pidió que el Cervantes homenajee a “dos autores de primera magnitud en España como son Javier Marías y Almudena Grandes”.

Durante su intervención, y también en su réplica al diputado de Vox, Emilio del Valle, García Montero también defendió que el Cervantes es “de todos” y que en él “cabe de todo”, y le contestó (acerca del nombramiento de los directores de los centros) que la elección se lleva a cabo tras “valorar el trabajo, más allá de la procedencia ideológica”. “Yo no puedo engañar a nadie de cuál es mi ideología, pero sí puedo hacer un ejercicio democrático porque la institución no depende de mi ideología sino de todos los españoles”, puntualizó. Asimismo, García Montero detalló en su exposición que la puesta en marcha en 2023 del nuevo centro del Instituto Cervantes de Seúl contará con un presupuesto de 1,1 millones de euros, una apertura pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros que es “fundamental”, al igual que lo es el futuro centro de Los Ángeles, que se abrirá el 12 de diciembre y cuyas actividades tendrán un presupuesto de 0,6 millones. También destacó García Montero que este año ha surgido una “nueva necesidad de actuación”, la de hacer frente a una inflación que en ciertos países donde está presente el Cervantes es “absolutamente extraordinaria” con inflaciones superiores al 50%. A petición del presidente de la mesa de la Comisión de Exteriores, recitando su intervención recitando el poema El náufrago metódico de Luis Rosales.