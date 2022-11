El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declara nula la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que condenó, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, a prisión permanente revisable a una vecina de Muimenta (Cospeito, Lugo) por asesinar a su hija de siete años, Desirée Leal, en mayo de 2019 y ordena repetir el juicio. La Sala de lo Civil y Penal, que estima el recurso de apelación interpuesto por la defensa, ordena la devolución de la causa a la Audiencia Provincial de Lugo para la celebración de un nuevo juicio con diferente tribunal.

Los magistrados concluyen que la resolución carece de motivación en un “elemento esencial”: la determinación del grado de imputabilidad de la acusada. Explican que esa cuestión es “el verdadero caballo de batalla de la causa”, habida cuenta de que, “al margen de determinadas circunstancias, de todo punto inocuas”, la acusada, Ana Sandamil, dio muerte a su hija. La madre fue condenada a prisión permanente revisable después de que el jurado considerara acreditado que había suministrado un fármaco a la pequeña y, a continuación, la asfixió. El jurado, basándose en los informes de la prueba pericial de psicología y de psiquiatría, estimó que no existía una relación directa entre el trastorno que sufre la acusada con la acción de dar muerte a su hija. El TSXG indica que el tribunal del jurado consideró probado que “el trastorno psicótico no especificado” o el “trastorno de la personalidad de tipo mixto que tenía diagnosticado la acusada, afectaba parcialmente a sus facultades mentales”, pero “no de forma importante” y, por tanto, no incidía en su “capacidad para comprender la ilicitud del hecho” o “su capacidad de autocontrol y autodeterminación para actuar conforme a dicha comprensión”.

El tribunal argumenta que el jurado no motivó su decisión y “un pronunciamiento inmotivado es arbitrario, por más que pueda ser acertado”, y añade que a la hora de resolver el recurso de apelación presentado por la acusada no se decide “sobre el acierto de la decisión, sino sobre el modo y manera al que se ha llegado a la decisión que se plasma en el veredicto y en la sentencia”.

Esta sentencia cuenta con un voto particular en contra de uno de los tres magistrados, quien entiende que el fallo de la Audiencia Provincial de Lugo contiene “una explicación suficiente de la decisión adoptada en el ámbito de la imputabilidad, pues los jurados eran conscientes de la trascendencia de su decisión”.

“Es inhumano”, clama el padre

José Antonio Leal, el padre de la pequeña Desirée, no ve “sentido” ni tampoco “lógica” en el fallo del TSXG, y calificó de “inhumano” el hecho de que se tenga que repetir el juicio. Ante la repetición del proceso, Leal recordó que recordó que su expareja “fue juzgada por un jurado popular, con todas las pruebas y los indicios que había, incluso con declaraciones de psiquiatras y la Guardia Civil”.