O Consello da Cultura Galega (CCG) presentou onte a programación da celebración do seu 40 aniversario, que, asentada en catro alicerces, busca reflexionar sobre o papel da cultura e a propia institución.

A presidenta do CCG, Rosario Álvarez, explicou que esta programación se engade á habitual da entidade. Destacou que querían que esta celebración “tivese un carácter festivo, pero tamén que convidase a unha reflexión sobre o papel da cultura e as institucións culturais”.

Pola súa banda, o vicepresidente e coordinador da comisión que deseñou a celebración da efeméride, Xosé Manoel Núñez Seixas, insistiu no interese de “fomentar o debate” a través das diferentes actividades.

Toda a programación foi ratificada na sesión plenaria celebrada o xoves pero dada a coñecer onte. A sesión contou coa presenza do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. O mandatario é, ademais, o presidente de honra da institución. O primeiro dos alicerces que sustenta a programación descansa na web e nas redes sociais do CCG. para pór en valor o legado construído nestas catro décadas e visibilizar recursos destacados como a visita dos premios Nobel Derek Walcott e Wole Soyinka.

A segunda parte está composta por un foro titulado Pensar o mundo desde Galicia no que, en oito xornadas celebradas entre marzo e novembro, participarán unhas 40 figuras destacadas.

Así mesmo, a primeira das actividades que alberga o terceiro alicerce, de carácter conmemorativo, levarase a cabo o día oito de xullo, coincidindo co día en que se aprobou a lei de creación da institución.

Nesta liña, no mes de novembro farase na Coruña un concerto interpretado pola Orquestra Sinfónica de Galicia. Álvarez subliñou que se trata dunha obra “importante elaborada por Juan Durán, un dos grandes compositores da Galicia contemporánea, sobre textos de Ramón Cabanillas e a dirección de Víctor Pablo Pérez”. O cuarto eixo propón unha análise sobre a perspectiva futura e a propia institución. Así, levará a cabo unha xornada no mes de novembro, coordinada por Ramón Villares, que servirá de peche da celebración.

De maneira máis detallada, Núñez Seixas apuntou que a programación deste foro estivo pensada de maneira exclusiva e deseñada por unha comisión formada por Ramón Villares, Xosé Manoel Núñez Seixas, Dores Vilavedra, Maria Xosé Porteiro, Rosa Aneiros e Marcelino Fernández. Esta cita arrincará o 9 de marzo baixo o título de Información non mundo dá posverdade: grandes relatos, pequenos relatos. A proposta coordinada por Xosé López contará, entre outros, con Emili Prado, catedrático de Comunicación Audiovisual na Universidade Autónoma de Barcelona, e Remedios Zafra, escritora, ensaísta e científica do instituto de filosofía do CSIC.

No mes de abril terá lugar a cita Humanismo e tecnoloxía, mentres que en maio o foro profundará en Calidade da democracia. Así, O galego ante ou desafío das sociedades multilingües e Feminismos en movemento: retos de futuro, tamén se levarán a cabo antes de agosto. Desta forma, os tres foros que se celebrarán despois de verán serán Sustentabilidade ecolóxica, Territorio, patrimonio e identidade e Modelos para unha economía da cultura.