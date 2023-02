El abuelo de las gemelas de Sallent (Barcelona) asegura que las cartas confirman el bullying que sufrían en el instituto. En declaraciones al canal argentino A24, Gustavo Lima ha indicado que las asediaban por ser argentinas, por su acento. Además, a una de ellas le llamaban Ivana, por su decisión de pedir que le llamaran Iván porque quería realizar el tránsito. Lima ha explicado que ella misma lo expresó en la carta que dejó antes de tirarse por el balcón. Según él, escribió que “no resistía el bullying que le estaban haciendo” y que si no era feliz entonces, no creía que pudiera llegar a serlo. Su hermana, que está en estado crítico pero estable en el hospital, dejó escrito que ella no quería morir pero que acompañaría a su gemela.

El departament d’Educació y el Ayuntamiento de Sallent descartaron inicialmente el bullying en este caso, asegurando que al instituto no le constaba, pero horas más tarde, Educació decidió activar la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de Violencia (USAV) por indagar en el caso tras recoger varias informaciones al respecto.