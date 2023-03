Un total de 15 espectáculos competirán por hacerse con alguno de los 16 galardones que se entregarán durante la gala de los XXVII Premios de Teatro María Casares, que este año se celebrará el 30 de marzo en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña. Las candidaturas se dieron a conocer ayer por la tarde en Santiago, durante la tradicional fiesta de finalistas que tuvo lugar en la cafetería Lasso del Auditorio de Galicia y fue conducido por la actriz Arantxa Treus.

El espectáculo Ás oito da tarde, cando morren as nais, del Centro Dramático Galego, se alzó con nueve nominaciones (dirección, dirección de movimiento, actriz secundaria, actor secundario por partida doble, espacio escénico, iluminación, texto original y vestuario), el mismo número a los que opta la obra As que limpan, de la compañía A Panadaría (espectáculo, dirección, dirección de movimiento, actriz protagonista, actriz secundaria por partida doble, espacio sonoro, maquillaje y texto original).

Con seis nominaciones se encuentran Smoke on the water, de Ibuprofeno Teatro (actor protagonista, actriz protagonista, actor secundario, espacio escénico, espacio sonoro y maquillaje) y O porco de pé, de Producións Teatráis Excéntricas (espectáculo, adaptación-traducción, actriz protagonista, actor protagonista, actor secundario y vestuario).

Continente María, de Ainé Producións y A Quinta do Cuadrante, opta a cinco Premios María Casares (dirección, texto original, actriz protagonista, espacio sonoro e iluminación), mientras que O Deus do Pop, de Diego Anido, aspira a cuatro galardones (espectáculo, actor protagonista, dirección de movimiento e iluminación). Por idéntico número de premios compite A peste, del Centro Dramático Galego (adaptación-traducción, actriz secundaria, espacio escénico y vestuario).

Ragazzo, de la compañía Barrosanta, aspira a dos galardones (actor protagonista y adaptación-traducción). Por un premio pelearán Papagena, de Butacazero (maquillaje); y también Ninja, de Teatro Ghazafelhos; Wombo combo, de Galeatro, y A nena que vivía nunha caixa de mistos, de Caramuxo Teatro. Estas tres últimas piezas competirán únicamente por el premio al mejor espectáculo infantil.

Por el premio de nueva creación para los espectáculos de títeres, objetos y figuras animadas competirán tres montajes que son finalistas únicamente en esta categoría: A barca do inferno, de Nauta Teatro; Raio The Loubican, de micromina, y Xela contra o Dragón Traga-verbas (Títeres Cachirulo). Los galardones están organizados por la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) y cuentan habitualmente con el apoyo y el patrocinio de instituciones como la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la Diputación de A Coruña, el Concello de A Coruña, el Padroado de Cultura do Concello de Narón, la Fundación Aisge o Gadis.