La compañía de teatro gallega A Panadaría ha denunciado a través de sus redes sociales que sus actrices han sido víctima de insultos machistas y vejaciones mientras realizaban una actuación en el festival solidario ESPAL, celebrado en Gran Canaria.

En dicho festival, A Panadaría representaba la obra de teatro Las que limpian (As que limpan), que pone en valor el papel de la mujer, cuando en el recinto empezó a escucharse un ruido "ensordecedor", expone la compañía.

Aunque eran conscientes de que estaban actuando para un público adolescente -es una función escolar y en el público había unos 600 jóvenes-, y que había un margen de susurros y risas que pueden producirse en cualquier función así, lo sucedido no tenía nada que ver con ninguna situación anterior.

La compañía critica el comportamiento de ciertas personas del público allí presente. Entre los gritos, aseguran que se pudo oír a un joven diciendo "¡Limpia, puta!" cuando una de las protagonistas salió al escenario.

"Fueron 90 minutos de silbidos, insultos, abucheos, comentarios sexuales, grupos entrando y saliendo del teatro, risas burlonas y amenazas", afirman desde A Panadaría.

Todo esto lamentan lo complicado que ha sido realizar esta actuación y, sobre todo, lo pronto que aprenden algunos hombres "a insultarnos con ese puta".

Reacción

En vista de lo sucedido, al final de la actuación, otra de las actrices salió al escenario a defenderse y criticar la actuación del público. "Puta no es un insulto, no nos insultes con eso", dijo. Sin embargo, este mensaje no hizo reaccionar a los jóvenes, quienes continuaron con gritos machistas.

La publicación de Facebook en la que se ha hecho pública esta denuncia está repleta de comentarios de apoyo hacia las actrices.