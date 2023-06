“Quiero ser madre. Parece fácil, ¿verdad? En las películas lo es. En la realidad, no. El mundo se derrumba lentamente. Es un proceso largo, duro y extenuando”.

Este es uno de los testimonios que incluye 'Quiero quedarme embarazada' (editorial Alba), una guía médica escrita por la ginecóloga y obstetra Sara López para entender todas las claves de la reproducción asistida, un camino ilusionante pero nada fácil que empieza cuando, después de un año (o seis meses) de relaciones sexuales sin protección, no se consigue el ansiado embarazo.

A lo largo del manual, López ofrece verdades científicas y derrumba algunos mitos. La esterilidad no es lo mismo que la infertilidad. Las posibilidades de quedarse embarazada teniendo relaciones sin protección son del 20% (y eso en el caso de tener menos de 35 años). La esterilidad afecta al 15% de las parejas heterosexuales, y en el 30% de los casos la causa es masculina. La ansiedad no impide embarazos. El reposo absoluto tras la transferencia embrionaria es un falso mito. En las consultas de reproducción asistida te puedes pasar cinco meses… o tres años hasta conseguir el embarazo. La doctora charla con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, para dar algunas claves.

No es lo mismo esterilidad que infertilidad

Esterilidad e infertilidad no es lo mismo. Lo primero es la incapacidad (hablamos del 15% de las parejas heterosexuales) de conseguir una gestación tras 12 meses de relaciones sexuales frecuentes. En la infertilidad (que afecta al 2% de las parejas) sí se consigue el embarazo, pero este no llega a término.

La doctora López reclama impulsar la educación sexual y el autoconocimiento femenino (ciclo menstrual incluido) para que las mujeres sean conscientes de una realidad: la reserva ovárica es finita y desciende a partir de los 35 años. “Con 40 años estamos, física y aparentemente, estupendas. Pero muchas mujeres llegan a la consulta y se derrumban cuando conocen la realidad. Lo ideal sería quedarse embarazada con 20 o 30 años. A partir de los 40, la probabilidad de una gestación natural es de menos del 5%”, explica la doctora, que también lanza un tirón de oreja a los políticos: “Se debería fomentar una maternidad menos tardía, con recursos económicos y ofreciendo estabilidad laboral y conciliación”.

¿Cuándo consultar al especialista?

Si llevas 12 meses de relaciones sexuales sin conseguir el embarazo y tienes menos de 35 años, es hora de consultar al especialista. Si superas esa edad, el plazo se reduce a seis meses. Y si tienes alguna enfermedad (desde endometriosis o has superado un cáncer) puedes consultar desde el primer momento, explica la autora de 'Quiero quedarme embarazada'.

Algunas técnicas

El primer paso en consulta es la anamnesis, una valoración general sobre la historia médica del paciente. “Si el factor masculino es el motivo de la esterilidad, se le deriva al andrólogo. Es decir, el urólogo especialista en reproducción asistida”, explica la autora, que destaca que la causa de la esterilidad es femenina en un 30% de los casos, masculina en otro porcentaje idéntico, mixta en el 20% y desconocida en otro 20%.

En función del paciente, se decide los pasos a dar. “Con más de 40 años, nos saltamos la inseminación artificial porque la tasa de éxito es muy baja”, subraya López tras destacar que la edad media en las consultas de reproducción asistida es de 37 años. Otra técnica -más compleja y con mayor probabilidad de éxito- es la fecundación in vitro. La transferencia embrionaria es la culminación del gran esfuerzo hecho previamente, sobre todo por parte de la mujer: pinchazos en el abdomen, altibajos emocionales, entrada en quirófano, punción…

“El gran mito del reposo absoluto después de la transferencia embrionaria es falso”, recuerda la doctora, que también derrumba otro mito: el de la ansiedad. “La ansiedad no causa esterilidad, no impide que te quedes embarazada. Eso sí, una ansiedad excesiva y mal gestionada no te deja llevar bien este proceso”, concluye.

Tasas de éxito

La probabilidad de éxito de una fecundación in vitro en una mujer menor de 35 años es la siguiente: 78% (prueba de embarazo positiva), 63% (embarazo clínico), 50% (recién nacido vivo).

Ayuda psicológica

Los pacientes de las consultas de reproducción asistida no solo necesitan un equipo médico -ginecólogos, biológos, técnicos de laboratorio, enfermeros y genetistas- para lograr el embarazo. Es un camino tan largo, con tantos obstáculos y fatiga emocional que es necesario trabajar codo con codo con psicólogos y nutricionistas. “Soy ginecóloga, pero casi soy más psicóloga que otra cosa. Generas un vínculo muy fuerte con tus pacientes. Puede que estés con ellos cinco meses o tres años”, confiesa la doctora, que insiste en la necesidad de una buena dieta. “Verduras, frutas, frutos secos, legumbres, pescados y proteína animal una o dos veces por semana. La buena alimentación te puede evitar tantas enfermedades… y no lo digo por la reproducción asistida sino, en general, como concepto de vida. Lo mismo que el descanso, el tiempo libre y el deporte”.