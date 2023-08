Lanzar un bulo es fácil y rápido, pero desmentirlo con datos contrastados cuesta trabajo. Y aún así el bulo puede acabar siendo mucho más grande que el desmentido. Esa es la tarea a la que se está enfrentando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus redes sociales, y que cada vez les consume más tiempo y recursos.

“Desde que los científicos dieron la voz de alarma en los años 70 ha habido bulos. Pero es preocupante que a estas alturas, y con el consenso científico alcanzado, estemos viendo esta contestación. El negacionismo climático y los bulos anticientíficos han repuntado en los últimos años”, explica el portavoz nacional de Aemet, Rubén del Campo, que trabaja en la sede de Castellón.

Lo sufren cada día a través sobre todo de las redes sociales, y lo rebaten con datos y estadísticas oficiales de todas sus estaciones meteorológicas, ya que lo entienden como parte de su servicio público. “Tenemos que desmentir muchos bulos cada día, y lo hacemos con datos”, añade.

Incluso han sido noticia (por desgracia) al ser acusados por sectores negacionistas de “fumigar el cielo” para prolongar la sequía. Del Campo explica que, más allá de experimentos de algunos países que no han funcionado, no se puede condicionar el clima rociando productos en la atmósfera. El experto reivindica que estos negacionistas “pueden hacer ruido en redes pero no son un espejo de la sociedad”, y añade que “no creo que tengan nada en contra de la Aemet en sí, sino que su problema es con el avance científico y con la ciencia”, remarca. “Siempre ha hecho calor en verano”. Es uno de los comentarios más típicos que parten de negacionistas que la agencia se esfuerza en desmontar con datos. “Lo primero que les decimos es que es verdad. España es un país caluroso y donde llueve poco en verano, y se basa en el turismo por eso. Pero lo que dicen los datos es que el calor de ahora es más intenso que antes, y que las olas de calor son más frecuentes y afectan a más zonas”, cuenta

Los datos parten de las estaciones meteorológicas que Aemet tiene por el territorio desde hace más de un siglo. Un dato que da del Campo es que “las olas de calor duran 10 o 12 días más que las que había en los años 80”, también apunta que “las tres olas de calor más intensas desde que hay datos se han dado desde 2019”.

Extraer estos datos requiere de personal experto y de tiempo para consultar todas las estadísticas. La agencia cada vez dedica más tiempo a este tipo de servicios con el objetivo de concienciar a la gente sobre el consenso científico en torno al cambio climático.