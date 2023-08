“Este año me toca comprar todos los libros, así que estoy mirando opciones para ahorrar un poco”, cuenta María, una vecina de Milladoiro (Ames) que estos días bucea en aplicaciones como Wallapop y Milanuncios buscando los libros de texto que necesita su hijo mayor, que este año comienza 1º de ESO.

El precio de los seis manuales que pide el instituto en el que está matriculado el menor van de los 31 euros del más barato hasta los casi 47 que hay que pagar por el más caro de ellos. “Si fuera solo eso, no sería para tanto. Pero a los libros hay que sumarles tantos gastos que es una locura”, afirma. El material escolar, la mochila, la ropa, el calzado, los libros de lectura que vendrán después... A la familia de María, como sucede en tantos hogares, no le dan las cuentas para afrontar una vuelta al cole que este año se presenta especialmente dura, por culpa de la inflación, que ha puesto en jaque a buena parte de las economías domésticas.

De ahí, que muchas familias hayan optado por recurrir a plataformas de artículos de segunda mano, en las que pueden encontrar los libros de texto que necesitan a menos de la mitad del precio de venta al público. De media, un manual se oferta en estas aplicaciones online a precios que van de los 15 a los 20 euros, lo que supone un ahorro que puede llegar a superar el 50% en los ejemplares más caros. “Ya he comprado uno de los libros a 15 euros y otros dos a 20 euros cada uno, menos de la mitad de lo que me habrían costado nuevos”, explica esta vecina de Milladoiro. “Es un dinero que me ahorro y que puedo destinar a otra cosa”, añade. Y asegura que no es la única que ha optado por esta alternativa entre el grupo de padres y madres con el que se relaciona en su día a día. Aunque no todo es hacer negocio: “También hay gente que presta los libros a los que nos hemos quedado fuera del sistema de préstamo”, afirma María. “Es una forma de ayudarnos, porque la vida se ha puesto muy cuesta arriba”, asevera.

Un incremento cercano al 300%

Las propias aplicaciones online constatan que la demanda se ha disparado. Según indica el portavoz de Milanuncios, Íñigo Vallejo, Galicia se ha convertido en la segunda comunidad autónoma en la que más crece la demanda de libros, con un incremento que en julio llegó al 284% en comparación con junio. Un aumento espectacular que, en palabras de Vallejo, viene “incentivado” por el precio de los libros, que en Galicia se sitúa de media en los 15 euros, frente a los 20 euros que se pagan de media a nivel nacional.

En el conjunto del mercado estatal, la demanda de libros de texto ha repuntado un 166%, de acuerdo con las estimaciones de Milanuncios, con comunidades como Madrid y Andalucía a la cabeza por número de transacciones.

También en Wallapop certifican que las familias se han lanzado al mercado de segunda mano para aliviar la costosa vuelta al cole que las aguarda, y que, según diversas estimaciones, las obligará a realizar un desembolso de entre 400 y 500 euros por alumno.

Según esta plataforma, la compra de libros de texto reutilizados experimentó un alza del 399% si se compara la última semana del curso escolar con la primera de julio. Además, los anuncios de este tipo de productos aumentaron en este mismo período un 229%.

“Es comprensible, porque las familias están haciendo ya un enorme esfuerzo”, dice Fernando Lacaci, desde la Confederación de Anpas Galegas, ante una vuelta al cole tan marcada por la inflación. “Lo deseable sería recuperar el sistema de préstamo gratuito, que funcionaba estupendamente, suponía menos gasto de dinero público y que daba tanta tranquilidad a las familias”, subraya. Aunque la entidad desconoce en qué medida se acude al mercado de libros de segunda mano, Lacaci entiende que esta opción puede ayudar a “intentar paliar” el gasto desproporcionado que supone la vuelta al cole.

Y es que, además del gasto “formal”, el de los libros de texto y el material, hay un gasto “inevitable” al que se enfrentan las familias al llegar el mes de septiembre: “Cuando los vas a vestir y a calzar y compruebas que tienes que comprar también ropa y zapatos”.

El pico, en septiembre

En todo caso, la previsión de las aplicaciones de ventas de segunda mano es que el pico de transacciones se produzca la segunda semana de septiembre, en vísperas del inicio del curso, fijado para el día 11 para todas las etapas educativas en Galicia. Generalmente es el momento en que se publican más anuncios de libros disponibles y se realiza el mayor número de ventas.

Al igual que sucede con el mercado de libros de texto de segunda mano, también ha crecido exponencialmente la demanda de equipos tecnológicos para los escolares, desde ordenadores de mesa y portátiles a tablets y libros electrónicos. En la misma línea, cada vez se buscan más ordenadores gaming, cuya demanda se dispara en particular cuando se acerca la temporada de Navidad.