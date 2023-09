Convocados por Stop Suicidios, cientos de ciudadanos salieron ayer a las calles de Madrid para exigir al Ministerio de Sanidad que ponga en marcha ya un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que permita luchar contra las más de 4.000 muertes anuales que tienen lugar en España por esta causa.

Un total de 4.097 personas se quitaron la vida en España en 2022, un 2,3% más que un año antes y la cifra no deja de aumentar en los tres últimos años. Se trata de unas cifras “alarmantes” que urgen a las autoridades a tomar medidas en el ámbito sanitario, educacional y laboral. Así lo indicó la vicepresidenta de Stop Suicidios, Virginia de la Calle, que en declaraciones a Efe antes de participar en la manifestación que partió del Ministerio de Sanidad hasta la Puerta del Sol, denunció que la lista de espera para acceder a un psicólogo o psiquiatra en la sanidad pública supera, en ocasiones, los ocho meses.

“En casos graves esto no se puede permitir. Si una persona está expresando o ha hecho una acto contra su vida, necesita ayuda inmediata, no puede esperar un mes o un año”, lamentó De la Calle, quien considera que la medida puesta en marcha por Sanidad en mayo de 2022 —el teléfono 024 de atención a la conducta suicida— “no es suficiente”, ya que los medios que hay después de que una persona llama son escasos. “No hay psicólogos suficientes y la sanidad está colapsada”, abundó, y explicó que si una persona llama al 024 se le deriva a los servicios de emergencia “pero más allá no se le atiende”. “Puede tener una cita la semana siguiente de haber llamado, pero luego las citas sucesivas se dilatan mucho en el tiempo”, afirmó.

De la Calle puso el foco, asimismo, en los centros educativos en los que ve necesario establecer un plan de prevención en cada escuela y abordar el acoso escolar que está detrás de muchos de los suicidios que tienen lugar entre los más jóvenes.

También el director de la asociación La Barandilla, José Manuel Dolader, reclamó un Plan Nacional después de tres años en los que el número de suicidios no deja de aumentar y urgió al Ministerio que dirige José Manuel Miñones a “ponerse las pilas”. “No hay nadie en ese ministerio que esté trabajando por la prevención del suicidio”, apuntó Dolader en declaraciones a Efe, y subrayó que es imperativo conocer las causas que llevan a una persona a acabar con su vida para poder prevenirlas.

El director de La Barandilla insistió, en este sentido, en que al igual que existen campañas de concienciación para prevenir los accidentes de tráfico, contra la violencia machista o un Plan Nacional sobre Drogas, “más de 4.000 suicidios al año merecen que haya un director general dedicado a su prevención”.