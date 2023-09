A Asociación Americana de Tradutores (ALTA) vén de anunciar as obras finalistas para lograr o Premio de tradución da Fudnación España-Estados Unidos (Sufta). Entre os libros elilxidos, figura a tradución ao inglés da novela O último día de Terranova, de Manuel Rivas. As outras obras son Antagony, de Luis Goytisolo; Mothers don´t, de Katixa Agirre; Papyrus: The invention of books in the ancient world, de Irene Vallejo; máis Two women, de Gertrudis Gómez de Avellaneda.

O galardón recoñece as pezas literarias traducidas ao inglés e escritas por autores con nacionalidade española. Ademais da distinción, a tradución gañadora recibirá un premio de 5.000 dólares.