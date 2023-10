“Las mascarillas no son una condena; nos han protegido y nos pueden proteger”

Tras la vacunación frente a la gripe y el COVID de los 4.200 ciudadanos que viven en residencias de la tercera edad y de los centros de atención a personas con discapacidad del área sanitaria de A Coruña y Cee, desde hoy podrán recibir el doble pinchazo en sus casas las personas dependientes con problemas de movilidad. Dentro de una semana, el día 16, se empezará a inmunizar a los mayores de 80 años en sus centros de salud o en los puntos de Atención Primaria cabecera de comarca y, si todo marcha según lo previsto, desde el día 26, serán convocados todos los ciudadanos de 60 a 80 años, así como los incluidos en grupos de riesgo, para recibir ambas vacunas en Expocoruña y en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. En paralelo, avanza la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis, de recién nacidos, niños prematuros y con patologías de alto riesgo (cardiopatías, displasia broncopulmonar, etc) menores de 24 meses y bebés nacidos desde el pasado 1 de abril.

“Estamos de enhorabuena, porque las infecciones respiratorias son un gran problema de salud en otoño e invierno, y disponemos de recursos, bien vacunas, como las de la gripe o el COVID, o bien anticuerpos monoclonales, como el que se administra frente al VRS, para proteger a la población y evitar el cuadro grave de cualquiera de esas infecciones”, resalta la doctora María José Pereira Rodríguez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral del área sanitaria coruñesa, quien insiste en la “importancia de recordar” que las vacunas que se están inyectando “son seguras”: “Lo que hacen es permitir al sistema inmune aprender a defenderse de los virus respiratorios que van a venir. Sabiendo que nos enseñan a protegernos, y que además son seguras, no hay justificación para no ponérselas”.

¿Cuál es la situación actual del área coruñesa, en lo que respecta a incidencia de la gripe y el COVID?

El COVID todavía está aquí, sigue habiendo casos, mayoritariamente, con cuadros clínicos leves, pero también estamos comprobando que ingresan pacientes por complicaciones debidas a la infección causada por el SARS-CoV-2, cuyo perfil suele ser el del paciente de riesgo que ya tenemos identificado: mayor y con comorbilidades. Con respecto a la gripe, de momento, estamos en una situación estable. Tenemos algún caso ya, pero nada que haga presagiar que esté circulando de forma intensa o produciendo onda epidémica en breve. Por tanto, estamos a tiempo, y vamos a aprovechar este margen para vacunarnos.

Se ofrece de nuevo la posibilidad de recibir, de forma simultánea (una en cada brazo), las vacunas de la gripe y el COVID, como ya se hiciera en la anterior campaña de inmunización.

Así es, y la población puede estar tranquila por el hecho de que sea haga así. Hemos comprobado que no hay interferencias entre esas dos vacunas, y creo que es una buena forma de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos que necesitan protegerse y, por qué no, de conseguir también que los profesionales sanitarios alcancemos el mayor número posible de vacunaciones gastando el menor número de recursos o de atenciones.

Galicia ha sido pionera, a nivel mundial, en incorporar la protección infantil frente al VRS, y además con buena aceptación.

Y debemos darnos también la enhorabuena por ello. El anticuerpo monoclonal nirsevimab venía avalado por estudios de seguridad para los niños, donde se mostró que no había eventos adversos relevantes y que es un producto seguro, que protege un mínimo de cinco meses de sufrir bronquiolitis y acabar ingresado en el hospital por esa infección. También es bueno avisar e informar a la población de que ninguno de estos productos [ni las vacunas del COVID y la gripe ni el anticuerpo monoclonal del VRS] va a evitar, al cien por cien, la infección. Esto es así. Pero sabemos que su eficacia para proteger de las versiones graves de esas dolencias está por encima del 80%. Su objetivo es ese: prevenir la enfermedad grave y evitar que los pacientes ingresen en el hospital por COVID, por gripe o por bronquiolitis.

¿Qué objetivos de cobertura vacunal frente a la gripe se han marcado este año, para la población en general y los sanitarios en particular?

Galicia fue, el año pasado, la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de población vacunada frente a la gripe. Más del 75% de los ciudadanos identificados como de riesgo se vacunaron y, en ese sentido, no tenemos por qué pensar que el porcentaje vaya a ser menor. Con respecto a los sanitarios, ya barriendo para casa, me gustaría dar la enhorabuena, en general a los de toda la comunidad gallega, pero en particular a los de nuestra área sanitaria, que alcanzaron los objetivos de cobertura vacunal de la gripe, algo que llevábamos buscando mucho tiempo. Más del 75% de nuestros profesionales, de hecho, están vacunados frente a esa dolencia. Y se vacunan no solo por ellos, sino por los pacientes. Quizás no tienen factores de riesgo, pero saben que pueden ser transmisores de la gripe, de ahí que me parezca importante insistir en esto también. Los profesionales sanitarios se han implicado y se han vacunado de la gripe porque quieren proteger a los pacientes, y estos tienen que ser conscientes de que también tienen que ser proactivos en este sentido.

¿Hay novedades en cuanto a los grupos de riesgo a los que se recomiendan las vacunas de la gripe y el COVID?

Quizás para el COVID menos, pero para la vacunación frente a la gripe, se ha incluido por primera vez a los fumadores como un objetivo prioritario. Y, aunque nos estemos centrando en las vacunas de campaña, es importante destacar que en Galicia se ha actualizado la vacuna que teníamos frente al neumococo, un germen que también produce infecciones respiratorias, neumonía e infecciones invasivas graves. Por ejemplo, para la vacunación del neumococo, se ha reconocido, por primera vez, la inmunización con vacuna conjugada para los afectados por la diabetes mellitus, un grupo muy importante de pacientes. Además, aún sin ser una novedad, es importante insistir en la vacunación frente a la gripe de los niños menores de 59 meses (5 años). El año pasado, la cobertura vacunal fue muy buena en esa franja de edad y hay que pedir a los padres que continúe siendo así.

¿Algo más?

Es importante incidir, igualmente, en la vacunación frente a la gripe y el COVID de las embarazadas, un grupo de riesgo que, el año pasado, no alcanzó la cobertura vacunal que se preveía. Hay que recordarles que la vacunación permite evitar complicaciones serias para ellas e insistirles, también, en que no se tienen por qué asustar si ahora mismo ya tienen incluidas al menos tres vacunas (tosferina, gripe y COVID) por el hecho de estar embarazadas y en el puerperio. No son muchas; son las que necesitan.

"Tres vacunas para las embarazadas (tosferina, gripe y COVID) no son muchas; son las que necesitan"

El hemisferio sur va por delante en lo que respecta a la gripe. En base a lo sucedido allí, ¿con qué previsión trabajan de cara a las próximas semanas?

El año pasado, por ejemplo, sí teníamos ya datos un poco preocupantes de la situación de la gripe en el hemisferio sur, pero este año parece que no está habiendo una alta incidencia, aunque tampoco nos podemos basar solo en eso, porque los cambios pueden ser importantes. Tenemos que recordar que, el año pasado, ya no fue un año típico para nosotros. El VRS se adelantó mucho, hubo muchas atenciones en los servicios de Urgencias pediátricas, ya en los meses de agosto y septiembre, y la situación en algunos hospitales fue complicada. Parece que no se espera que suceda lo mismo, pero es cierto que sería casi el primer año en que volvemos a una situación más parecida a la fase prepandémica de estos últimos.

Otra novedad de este año es la incorporación de un nuevo sistema de vigilancia para todas infecciones respiratorias agudas transmitidas por virus, incluido el VRS. ¿Cómo funciona y cuál es su finalidad?

Habitualmente, hacíamos un seguimiento de todos los pacientes que ingresaban por gripe y, desde este año, ya se va a implementar, en toda Galicia, un sistema de vigilancia que nos va a permitir conocer el perfil típico de los pacientes hospitalizados por cualquier infección respiratoria aguda, tanto gripe y COVID, como VRS. Se hará una cohorte semanal, de modo que, a todo paciente que ingrese en el hospital, se le pedirán pruebas microbiológicas para identificar si ese ingreso lo causa un virus, qué virus es y, dentro de los virus, se va a serotipar (identificar), específicamente, cuáles de sus variantes son las que causan la enfermedad. Esto nos permitirá tener una fotografía aún más clara de los virus que están circulando y de si es necesario llevar a cabo algún tipo de actuación en relación con eso.

El fin de la obligatoriedad de las mascarillas fue una de las medidas más celebradas tras la pandemia de SARS-CoV-2, no obstante, ante síntomas de infección respiratoria, ¿conviene recuperar su uso?

Sin duda, y es fundamental dejar esto claro. Las mascarillas no son una condena; nos han protegido y necesitamos entender que nos pueden proteger. Las infecciones respiratorias son difíciles de controlar cuando ya están circulando en una comunidad porque se transmiten, como hemos visto, con facilidad: no es necesario tocar a nadie, simplemente, con estar en un sitio donde hay personas infectadas. Con lo cual, si yo tengo síntomas y me pongo la mascarilla, sé que estoy haciendo algo por el resto. Esto es algo que han venido haciendo, desde hace mucho tiempo, en las culturas orientales: ponerse las mascarillas para proteger a los demás. Y es lo que nosotros tenemos que incorporar también. La pandemia de SARS-CoV-2 no tuvo nada bueno, solo cosas como aprender que podíamos hacer algo por los demás con actitudes como esa.