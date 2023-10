La cubana Rachel Valdés conquista a Inditex

La artista Rachel Valdés (La Habana, 1990) ya sabe lo que es poner una pica en La Habana y en el mismísimo Times Square. El mascarón de proa las vanguardias cubanas (despunta en la pintura expresionista, la escultura, la fotografía, la acuarela y, sobre todo, con sus hipnóticas instalaciones inmersivas que ha llevado a ciudades de todo el mundo) es también la mujer que le robó el “corazón partío” a Alejandro Sanz hace más de tres años, hasta este verano en el que la pareja rompió, y la nueva “chica de moda” del imperio Inditex (con permiso de Marta).

Después de que el pasado septiembre fichara por el grupo textil para ser su nueva embajadora artística además de curadora de Stradivarius Meets Art (ojeadora de jóvenes artistas para la marca), la creadora de “experiencias únicas, de nuevos paisajes, limbos, lugares místicos e infinitos”, como ella misma describe su trabajo, también puede decir que ha conquistado la capital española.

El pasado jueves inauguró su nueva obra, Eternidad, coincidiendo con el desembarco en el edificio España, en la icónica y renovada plaza de España de Madrid, de la nueva flagship store de Stradivarius.

El moderno concepto de tienda, de 1.200 metros cuadrados, y con un diseño exclusivo que recuerda a las olas del mar, se suma a la apertura de la mayor tienda de Zara del mundo, que acaba abrir sus puertas en el mismo edificio (con 7.700 metros distribuidos en cuatro plantas). Se trata de la primera gran inauguración de Marta Ortega tras asumir la presidencia del grupo.

“Me dieron total libertad, pero partimos de la base de crear una obra inmersiva, continuando con la idea de la percepción y el reflejo, que es algo ya constante en mi obra”, explica a este diario la artista, que llegó a Barcelona con 20 años y una beca para seguir estudiando gracias a “unos coleccionistas que habían viajado a Cuba”. Durante los cinco años que estuvo en la capital catalana se casó con un importante abogado catalán y representante legal de futbolistas con el que tuvo a su hijo, Max, que hoy ya tiene 8 años. “Tengo la suerte de ser madre de un hijo maravilloso. Me encantan los niños. De momento no tengo planes de tener más, porque tengo mucho trabajo, pero no lo descarto”, afirma Valdés, que ya no viaja tanto a Barcelona como antes.

“Actualmente, tengo el estudio en Madrid, donde desarrollo toda la parte pictórica de mi obra. También trabajo con mi equipo que está en Valencia, para las producciones de instalaciones y esculturas. Y mantengo mi estudio en La Habana”, explica la autora de Eternidad, de nuevo un cubo gigante y colorido incrustado en pleno centro de la reluciente megastore de Stradivarius.

Su instalación destaca en el amplio espacio de colores neutros y ocres, livianos, pensados para que el protagonismo también se lo lleven las nuevas colecciones de la marca, como la última inspirada en la serie de moda, Los Bridgerton. Rachel confiesa que ella también suele utilizar “muchas prendas de Inditex, de Zara y de Stradivarius”.

Con un físico imponente (mide 1,78 centímetros), amplia y blanquísima sonrisa, larga melena y piernas kilométricas, asegura que su estilo “es una mezcla entre lo clásico y lo básico”, aunque también se derrite por “lo sofisticado”.

Unión de arte y moda

Aunque ha participado en algunas ediciones de Arco con sus instalaciones, le han encargado obras para colecciones privadas y acaba de culminar un trabajo que pronto se inaugurará en Toledo, la artista cubana asegura que le encanta colaborar en proyectos como este de Inditex, y “vincular el arte con otros mundos, especialmente el de la moda”. “En cierta manera, es otra forma de lenguaje”, comenta, por lo que le gustaría repetir con “futuras colaboraciones”, donde siempre priorizará “las conexiones entre el ser y el espacio que le rodea”.

Abstracción y minimalismo, y Le Corbusier y Mies van der Rohe son los referentes en lo artístico y arquitectónico en el estilo de Valdés.

