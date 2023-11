“Quixen comprar unha primeira edición de Follas novas de Rosalía de Castro; ofrecín mil euros e non mo venderon”. Oliver Martín Van Ieperen, propietario del anticuario El Chambo en Vigo, realiza este comentario para describir resumidamente la cotización de las joyas literarias gallegas. El experto señala que además de las primeras ediciones de Rosalía, alcanzan también un precio elevado las de Castelao. Dependiendo del título, se pueden lograr por un desembolso situado en una horquilla de entre 300 y 800 euros.

Esta última cantidad es la que se pide por un ejemplar de As cruces de pedra na Galiza, publicado en 1950 por la Editorial Nós en Buenos Aires. El libro se encuentra en Hesperia Libros de Zaragoza.

Oliver Martín, desde Vigo, reconoce que hace tiempo que no pasan por sus manos primeras ediciones de Rosalía y Castelao. “Non é doado conseguilos. Por iso, custan os cartos que custan”, señala.

La carambola del destino intercede para que salgan a la luz, normalmente, cuando su propietario o dueña fallece y la familia que hereda el lote lo vende a anticuarios o librerías. Fue lo que aconteció al dueño de Valín Libros en Lugo cuando este año reveló una edición de Cantares gallegos de 1863, de los primeros publicados.

Señala Martín que, precisamente, estas primeras ediciones aún siendo las más caras, son las que menos duran a la venta, al tiempo que añade que la oferta y demanda cambia con los años; y que las segundas ediciones no cotizan al alza, aunque hay excepciones.

Ahora mismo entre los volúmenes más caros que oferta El Chambo, un libro en francés sobre la cultura del vino (178 euros con descuento, ya que el precio inicial era 235), Culture de la vigne en Cote d´or de 1889).

También presenta un precio elevado Historia de Galicia por Manuel Murguía (año 1901) por 137 euros y sin ser primera edición.

Reconoce el anticuario que la venta de obras de segunda mano está despertando “bastante interés” pero sobre “libros concretos”.

Un ejemplo acontece con Lorca y su Romancero gitano. En internet, se pueden encontrar varios volúmenes vendidos por librerías de Estados Unidos con un precio de 9.500 y 12.000 euros; mientras que un establecimiento desde España lo tiene a la venta por 1.500.

Le preguntamos si existe especulación en esta porción del mercado. Responde Van Ieperen que no se trata de “especulación” y que al final es un negocio en el que mandan la oferta y la demanda.

Para ayudar a comprender este mercado, ofrece un símil: “Un libro é como un cadro. As segundas edicións non valen nada. Unha segunda edición dun libro de Rosalía de Castro datado no 1900 non se vende inda que estea a 20 euros”.

No obstante, también deja claro que “unha cousa é o que pide a xente e outra o que vale o libro. Hai xente que polo mesmo volume pide 20 euros e outro 130”.

Por ello, recomienda cautela cuando se compre por internet un libro de segunda mano. “Eu vivo disto e gústame ter os mellores prezos posibles para o cliente, para que a persoa compradora teña un referente. Hai libros que non se conseguen de ningunha maneira, entón aí hai que pedir prezo; pero por outros sen importancia pides 1 euro”, describe.

Un ejemplo lo tenemos con El traje gallego de Antonio Fraguas y editado en 1985 por la Fundación Pedro Barrié de la Maza y que podemos encontrar a la venta por 144 euros desde Sevilla o por 300 desde Estados Unidos. Claro que si seguimos buscando lo encontramos a 30 o 50 euros en librerías de Noia, Madrid o incluso Francia. En este caso, es un libro ya descatalogado muy difícil de conseguir.

3.500 euros por un Casares

Ejemplo más rocambolesco lo encontramos con Carlos Casares. En Iberlibro.com. Iridium Books tiene a la venta Os mortos daquel verán por 3.527 euros.Se trata de una primera edición del año 1987 bajo el sello de Galaxia, pero buscando y buscando por la red se puede localizar por poco más de cinco euros.

Con los autores gallegos más jóvenes también nos podremos encontrar precios elevados con los que hay que tener cuidado. Como recoge Síbaris, la última obra de Domingo Villar, un autor muerto cotiza al alza.

Acontece con Papagaio de Luísa Villalta, la próxima homenajeada para el Día das Letras Galegas. Este libro editado por Laiovento en 2006 y que presenta fotos de Maribel Longueira está descatalogado. Solo se encuentran tres ejemplares del que el más barato se localiza en Amazon por 108 euros y los otros dos con Iridium Books a 216 y 325 euros. Esta última también asegura vender la primera edición de Poesía última de amor e enfermidade, usados, de Lois Pereiro por 129 y 399 euros.La editorial Edicións Positivas ofrece una edición posterior por 12 y a estrenar.