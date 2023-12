En ninguno de los dos teléfonos obtenemos respuesta. Ni en el de la sede de Madrid, ni el de la de Barcelona. El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, se ha puesto en contacto con las dos sucursales en España de la Federación Internacional de Yoga Atman pero, aunque la línea sigue operativa, nadie contesta.

El pasado 28 de noviembre, una redada de la policía francesa en París acababa con la detención de 41 personas. Entre ellas, el jefe. ‘El Maestro’. Un rumano de 71 años llamado Grigorian Bivolaru. Es el gurú de una secta que, bajo la apariencia de una escuela internacional de yoga, escondía una oscura historia de prostitución, secuestros y trata de seres humanos. Y tiene repartidas sucursales por todo el mundo. También por España.

Un total de 175 agentes intervinieron simultáneamente en París, Seine-et-Marne, Val-de-Marne y Alpes Marítimos, para desmantelar la denominada Federación Internacional de Yoga Atman. Una presunta escuela de yoga tántrico que, presuntamente, explotaba a mujeres. Con un discurso que mezclaba espiritualidad y sexo, reclutaba a mujeres jóvenes y luego las obligaba, entre otras cosas, a mantener relaciones sexuales no consentidas.

Desde prostitución a participación en películas pornográficas. El gurú Grigorian Bivolaru fundó la secta en el año, bajo el nombre de MISA (Movimiento para la Integración Espiritual en el Absoluto). Decía abordar la sexualidad desde un enfoque alejado del tabú. Pero en realidad las obligaba a posar desnudas, a entregarles grandes cantidades de dinero y a mantener relaciones sexuales no deseadas con ‘El Maestro’.

"Se llevaron mi teléfono"

“Tan pronto como llegas, te toman fotos y vídeos desnuda”, explicaba una de las víctimas al medio francés RFI. El gurú captaba a las mujeres por toda Europa y luego las trasladaba a sus sedes de Francia, Alemania o Rumanía, para iniciarlas en las prácticas de la secta. En un principio las llevaban a participar en unos campamentos que tenían lugar en algunas de las sedes de Yoga Atman. Pero, a menudo, las secuestraban y las despojaban de sus pertenencias.

“Registraron mi bolso y se llevaron mi pasaporte, mis tarjetas de crédito y mi teléfono, que envolvieron en papel de aluminio. También tuve que firmar numerosos documentos que garantizaban que no había sido violada ni objeto de trata", explicaba otra de las afectadas a la misma publicación francesa.

Ese era el modus operandi de la secta, que mantenía a las víctimas secuestradas en diferentes inmuebles de la capital francesa. Cuando la policía gala completó la operación, halló a 26 personas hacinadas y en condiciones infrahumanas en varias de estas viviendas. Una práctica que fue denunciada en 2022 y que ha concluido con la macro operación que ha dado con los huesos del gurú en prisión. Ahora se enfrenta a 30 años de cárcel.

Huida a Suecia

No es la primera ocasión que sucede: la policía acometió una operación contra Bivolaru y sus secuaces por primera vez en 2004. En aquel entonces, la policía rumana irrumpió en 18 inmuebles de Bucarest para desmantelar la organización. Allí, Grieg (como es conocido Bivolaru entre sus fieles) fue acusado de abuso sexual a una menor de edad. Tras conseguir la libertad provisional, huyó a Suecia, donde consigue el asilo político alegando razones de persecución por motivos ideológicos.

El experto en sectas Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana del Estudi de Sectas, RIES, explicó en una ponencia que “en su ausencia, los tribunales rumanos continúan procesándolo, y finalmente la Corte de Casación lo condena en 2013 a seis años de prisión por la acusación de abuso sexual. Por ello, el Estado rumano emite posteriormente una orden de detención, de forma que en enero de 2016 la Europol publica su ficha en la página web de delincuentes más buscados en el continente, y al mes siguiente es detenido en París, desde donde se le extradita a Rumania. Allí continúa encarcelado actualmente”.

Según informa el Cesnur (Centro para Estudios de las Nuevas Religiones), la secta está presente en más de una veintena de países, sobre todo en Europa, aunque también con centros en varios países de América Latina, en Estados Unidos y en Sudáfrica. Contaría con “cerca de 20.000 practicantes y un millar de miembros a tiempo completo que viven en comunidad”, aunque algunos documentos dan la cifra de 35.000.

Madrid y Barcelona

También está presente en España. Se habla de tres centros: Barcelona, Madrid y Zaragoza. Aunque este último no se encuentra documentado en la página web de la Federación Internacional Yoga Atman. Solamente constan las sucursales de Madrid y Barcelona. La primera tiene como nombre Ananda Yoga. Su página web ya está cerrada y nadie contesta al teléfono.

La segunda lleva como nombre Esoteric Integral Yoga. Su página web sigue abierta, pero tampoco responden al teléfono ni a los correos electrónicos. Ambas sedes están regentadas, según explica esta misma web, por dos ciudadanas rumanas: Elisana Craciun y Bochis Simona respectivamente.

Cabe decir que hay otros centros de yoga que llevan el mismo nombre pero no tienen nada que ver con esta organización. Es el caso de una escuela de yoga de Murcia que lleva el nombre de Atman y con la que se puso en contacto EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Sus responsables, que no tenían ni idea de lo acontecido, aclararon que “fundamos una escuela de yoga con ese nombre porque ‘atman’ en sánscrito significa ‘alma’. Pero no tenemos nada que ver con esta organización”.

Festivales eróticos

Luis Santamaría explica en una ponencia (tal vez la más amplia que se ha escrito nunca sobre Bivolaru y sus secuaces) que entre las prácticas de esta secta “destaca la grabación y comercialización de producciones que sobrepasan el género erótico para pasar al terreno de lo pornográfico, con algunas películas que han sido bastante difundidas en los circuitos comerciales específicos de este género, como 'Ecstasy water' (que llegó a ganar un premio en el Festival de Cine Erótico de Barcelona de 2003) y 'The Magic Passage'”.

“En ellas se han grabado algunas de las prácticas sexuales de carácter espiritual que se aprenden en el grupo, como la “prueba secreta” para las mujeres, que no es otra que alcanzar, mediante la masturbación, el “orgasmo urinario”. Algunos actos organizados por el MISA, como el certamen Miss Shakti en el festival anual de agosto en Costineşti, el homenaje anual a Bivolaru por su cumpleaños y otras representaciones teatrales que incluyen siempre el desnudo, habrían servido como introducción o, directamente, como contenidos para estas producciones audiovisuales”, cuenta Santamaría en su ponencia.

Ahora, el gurú se enfrenta a 30 años de prisión, con cargos como secuestro o trata de seres humanos. Y aunque en Google consta que la central de Yoga Atman (ubicada en Londres) está “cerrada permanentemente”, sus fieles siguen defendiendo a Grieg y amenazando en comunicados a policía y estamentos judiciales si acaban condenando a este gurú.