Javier Moll, presidente del grupo Prensa Ibérica, participó ayer en Santiago en la Gala de Entrega de los Gallegos del Año, galardones con los que el diario El Correo Gallego, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN desde el pasado mes de enero, reconoció la labor de cinco personalidades gallegas por su contribución a la economía, la ciencia, la solidaridad, el deporte y las artes, y que en esta ocasión recayeron en la empresaria Carmen Lence, el arqueólogo Felipe Criado, el cirujano Diego González, la futbolista Teresa Abelleira y la poetisa Yolanda Castaño. En su intervención, Javier Moll recordó que “el periodismo de calidad se transforma al compás de la digitalización y de los avances tecnológicos, y Prensa Ibérica ya ha empezado a dar pasos importantes”. Recalcó, asimismo, el compromiso para ofrecer a los lectores “la mejor información” gracias a un grupo empresarial que cuenta con más de 1.200 periodistas en toda España y que en Galicia ha echado raíces, dado que, además de El Correo Gallego, edita LA OPINIÓN y Faro de Vigo.

La gala de entrega en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura de Santiago comenzó a las 19.00 horas con la recepción de los invitados. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, vicepresidenta, Aitor Moll, consejero delegado, Ainhoa Moll, directora editorial, y el director general del grupo en Galicia, Jesús Echevarría, dieron la bienvenida al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, entre otras autoridades.

Tras el discurso de bienvenida, comenzó la entrega de premios. Javier Moll fue el encargado de otorgar el galardón, una estatua del escultor Xosé Perozo, a la presidenta de Leche Río, Carmen Lence, que durante este año ha destacado en el ámbito económico. La vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, entregó el premio al arqueólogo, director del Instituto de Ciencias del Patrimonio y Premio Nacional de Investigación 2023, Felipe Criado. A continuación, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, subió al escenario para dar la escultura a los padres del cirujano coruñés, Diego González Rivas, que no pudo asistir a la gala por estar operando en Bucarest. González intervino por videoconferencia para agradecer el premio. Xaime Leiro, director del diario santiagués, y Darío Villanueva, presidente del jurado, hicieron entrega del galardón a la madre y hermana de Tere Abelleira, que por sus compromisos deportivos con el Real Madrid no pudo asistir a la gala. Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía en 2023, recogió a continuación el premio a las artes de las manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El mandatario autonómico clausuró también la gala. Rueda destacó que si alguien que no conociese Galicia quisiese hacerse una idea de cómo es la comunidad en esta década del siglo XXI “podría encontrarla en este acto”. Se marcharía, dijo el presidente, convencido de que “somos una comunidad dotada de una fuerza extraordinaria”.

El mandatario gallego agradeció al Grupo Prensa Ibérica y a su presidente, Javier Moll, “por poner a los gallegos frente a este hermoso espejo”. Tras las palabras de Alfonso Rueda, el grupo Son Trío tocó su tema Miña Almiña y para cerrar la gala el trío fue el encargado de interpretar el himno gallego. A continuación se sirvió un cóctel a los invitados.