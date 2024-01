Este ano 2023 trouxo unha das mellores anadas para o cinema galego coa coroa depositada sobre a directora Jaione Camborda. A galego-vasca converteuse na primeira española en conseguir a Concha de Oro no Festival de San Sebastián coa súa película O corno, sobre unha parteira galega dos anos 70, na ditadura, que debe fuxir da súa casa. O filme era tamén o primeiro en lingua galega que optaba ao galardón e fixo historia.

O corno chegou ás salas de cinema comerciais onde conseguiu ser a Concha de Oro de Donosti máis taquilleira desde o año 2002. O equipo do filme ten postas as súas esperanzas na nominación ao Goya á mellor actriz revelación con Janet Novás. Precisamente, nos vindeiros Goya, que se celebrarán no mes de febreiro, saberemos se a viguesa María Vázquez se fai co Goya a mellor actriz protagonista polo seu papel en Matria. O director, o vigués Álvaro Gago, optará ao Goya a mellor director revelación. O coruñés Xoel López pode gañar o premio á mellor canción.

Foi Matria outra película galega que rachou neste 2023 e que foi laureada no Festival de Málaga coa Biznaga de Oro para Vázquez polo seu magnífico traballo representando a Ramona, unha muller que emprende un camiño cara o amor propio e a reafirmación no seu presen te e futuro con dignidade. Outro filme que escribiu unha páxina importantísima na historia do cinema galego este ano foi Samsara, de Lois Patiño. Foi a primeira vez que un director galego lograba premio no festival de Berlín. Alí, fíxose co premio especial do xurado na sección Encounters.

Máis momentos inesquecibles para o cinema galego no 2023 chegaron a principios de ano cos Goya da última edición na que As Bestas de Rodrigo Sorogoyen se fixo con nove cabezóns dos 17 aos que aspiraba. Así, o intérprete santiagués Luis Zahera levou para casa o Goya de mellor actor de reparto. Nesa gala, tamén se valorou con Goya o traballo do coruñés Alberto Vázquez, director da película de animación Unicorn Wars; e de Fran Araújo polo seu guion adaptado para a longametraxe sobre o atentado na sala Bataclan Un año, una noche.