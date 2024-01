El primer bebé nacido en A Coruña nada más comenzar 2024 es una niña y su nombre es Paula. La pequeña es hoy protagonista del primer nacimiento en la ciudad apenas. Nació diez minutos después de las campanadas y el suyo ha sido el tercer alumbramiento en Galicia en los primeros compases del año nuevo. Antes hubo dos nacimientos en Vigo: el primero justo a las 00.00 horas y el segundo, a las 00.04 horas.

Kyliam es el nombre del primer bebé nacido en Galicia en 2024. El parto tuvo lugar en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a las 00.00h y el bebbé ha pesado 3,420 kg. Su madre y su padre son vecinos del concello pontevedrés de Gondomar y Kyliam es el primer hijo de la pareja.

La segunda en nacer en Galicia nada más comenzar 2024 ha sido Cloe, una niña que también ha venido al mundo en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Nació a las 00.04 horas y su peso es de 2,905 kg. Es la segunda hija de una pareja de Salvaterra do Miño.

Y Paula, coruñesa, nacida en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña, ha sido la tercera en llegar en Galicia. Su madre, Corina, dio a luz a las 00.10 horas y la bebé ha pesado 2,640 kg.

"LA CAMPANADA FINAL FUE TENERLO"

Jenny Gallego, la madre de Kyliam, el primer bebé gallego de 2024, nacido en Vigo, ha reconocido este lunes a EFE que no pensó "en las uvas": "La campanada final fue tenerlo". El parto se produjo a las 00:00 horas, el bebé pesó 3,42 kilogramos y sus padres son una pareja primeriza de Gondomar (Pontevedra) que había ingresado a media tarde del domingo.

La madre, Jenny Gallego, ha asegurado que todo fue "superbien" y no se enteró "de nada": "Me ayudó mucho la epidural así que de maravilla", ha relatado. No pudo tomar las uvas ni pensó "en comerlas tampoco" mientras daba a luz: "La campanada final fue tenerlo", ha continuado.

La abuela materna, Mari Carmen Álvarez, ha detallado que es su cuarto nieto y ahora toca "trabajar" para sacarlo adelante.

Como su hija ingresó a las 17:15 horas pensó que lo tendría sobre las 19 horas, pero cuando vio que se acercaba la medianoche pensó en esperar al año nuevo. "Dijimos que espere dos minutos y así sale a las 12, y así fue, y todos felices y contentos", ha concluido.

Kyliam se ha adelantado a otros bebés nacidos en los primeros minutos de 2024 en distintos puntos de España, seguido de cerca por Carme Ballester Catany, nacida a las 00:03 en el hospital de Manacor (Mallorca) y también a la misma hora, pasados apenas tres minutos de la medianoche, Vera Escolano Navarro, primera bebé aragonesa que ha nacido en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.