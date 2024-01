El primer premio del sorteo de la Lotería del Niño, dotado con 200.000 euros el décimo, tocó en el número 94.974, vendido en municipios de las cuatro provincias gallegas: A Coruña, As Pontes, Vigo, O Grove, Ourense —por partida doble—, Viveiro, Xinzo de Limia, Redondela y A Illa de Arousa.

En la provincia de Lugo, Viveiro ha recibido la alegría de un décimo de este primer premio. Vendido en el Bar Luar, en la avenida Benito Galcerán, el décimo premiado fue despachado por máquina. También en la administración de As Pontes de García Rodríguez, situada en la Praza Hospital, han vendido un décimo del 94.974 por terminal. El hijo de la propietaria del establecimiento, Adrián Vázquez, celebró este pellizco que deja El Niño. “No está nada mal. Acabas las Navidades motivado después de tantas horas de trabajo”, declaró a Europa Press.

En A Coruña también se vendió un décimo agraciado con 200.000 euros, en una administración de la calle Médico Rodríguez en la que nunca había tocado “un premio tan grande”.

En Ourense la suerte cayó en dos puntos de la capital de As Burgas, uno de ellos en la Administración número 4, que ya había repartido el Gordo de Navidad y de la que su propietario es hermano del gerente de la administración de Xinzo de Limia, donde también cayó un primer premio y un tercero de este Sorteo del Niño. El 94.974 fue a parar, según Luis Carballeda y su mujer Emma, propietarios de la administración de Ervedelo, “a algún vecino del barrio, seguramente, porque El Niño es un sorteo que no buscas un número concreto o una terminación concreta, sino que a veces llegan a la administración y te dicen ‘dame tú el que más te guste’ o ‘uno cualquiera’ y no saben qué numero llevaron. Así que creemos que le tocó a algún vecino todavía no sabe (decía ayer al mediodía) que ganó un buen pellizco en este año nuevo”. Lo cierto es que el premio y la suerte podría haber sido mayor. Luis Carballeda tenía dos series del primer premio en la administración de Ervedelo en Ourense, pero solamente vendió dos décimos.

Quien también ha vuelto a repartir suerte ha sido Centola de Ouro, de O Grove (Pontevedra), que tras repartir miles de euros en Navidad, ahora ha vendido varios décimos del primer premio. El responsable del establecimiento desconocía poco después del sorteo cuántos décimos había vendido, ya que le habían llegado 10 décimos que repartió entre los compañeros loteros, por lo que no sabe cuántos se expendieron exactamente.

A cuentagotas, otro décimo de este premio tan repartido ha caído en el municipio pontevedrés de Redondela, en una administración que ya había repartido anteriormente primeros y quintos premios del sorteo de Lotería de Navidad, pero esta es la primera ocasión en la que reparten un premio de la lotería del Niño. En Vigo, en Sanjurjo Badía, 216, y en A Illa de Arousa también han sonreído con la fortuna este sábado de Reyes.

A Galicia también ha llegado un pellizco del tercer premio. El número 57.033 ha caído también muy repartido por toda la geografía. Así, A Coruña, Lugo, Santiago, Cangas, Xinzo, O Porriño Bergondo, Barbadás o Ourense han sido agraciadas en esta ocasión con un premio que deja 25.000 euros al décimo.

De todos ellos, sin duda el más especial ha sido el de la administración lucense de Lamas de Prado, que sufrió un atraco el pasado jueves, y ayer repartió 250.000 euros tras vender diez décimos de este tercer premio.

El dueño, Guillermo Rodríguez, todavía “emocionado” e “intranquilo” por lo sucedido esta semana, reconoce que este premio supone “un granito de alegría dentro de estos dos días horrorosos. Además, detalló en declaraciones a los medios que los 10 décimos fueron vendidos todos en ventanilla hace ya varias semanas, por lo que cree que los premiados son gente del barrio.

El primer premio ha estado muy repartido por todo el país, desde la comunidad gallega hasta Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valencia o Madrid. Igualmente, el tercero, también ha estado muy distribuido.

Pero no ha sucedido así con el segundo, el número 89.634, dotado con 75.000 cada décimo. Ha sido vendido íntegramente en la administración número 12 de Móstoles, ubicada en la calle Simón Hernández, 48. Una veintena de vecinos de Móstoles han hecho frente a las bajas temperaturas de este día de la Epifanía del Señor para salir a la calle y celebrar, entre besos, abrazos y alguna que otra lágrima, el premio.