Desde las farmacias de A Coruña, sobre el 'skincare' infantil: "Con 10 o 12 años, ni se debería conocer el retinol”

“La piel hay que cuidarla por un tema de salud, no de estética”, resume Blanca González, vocal de Dermofarmacia de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), al alertar sobre los efectos nocivos de la moda de las rutinas de cuidado facial (skincare) en niños y adolescentes (mayoritariamente chicas, y algunas muy pequeñas), que en farmacias coruñesas han empezado a ver ya en forma de reacciones alérgicas, brotes de acné, piel “asfixiada” o eccemas.

“Niños y adolescentes son un perfil que no viene tanto a la farmacia ni va al dermatólogo cuando busca productos de ese tipo. Lo que sí nos llega más a las farmacias son padres que nos preguntan: ‘La niña me ha pedido esto. ¿Qué te parece a ti?’. Ellos sí recurren más a nosotros, no obstante, en nuestros establecimientos no percibimos esa tendencia de que entren menores en busca de muestras, como sí puede verse en tiendas de cosmética”, explica González, antes de constatar que lo sí notan ya en las oficinas de farmacia de A Coruña es, “por un lado”, que niños y adolescentes “hablan, a lo mejor, de activos o presentaciones como el retinol que, con 10 o 12 años, ni tendrían que conocer”.

El papel de las redes sociales

“Supongo que, a través de las redes sociales, les llegan estos impactos sobre el cuidado de la piel que, en su caso, no tienen mucho sentido. Y, a veces, sí vemos la otra parte mala, y que realmente nos asusta, del efecto secundario por utilizar algo que no se debería en pieles infantiles. En las farmacias coruñesas ya hemos atendido algún caso de este tipo, sobre todo, más que por utilizar algún activo en concreto, por usar alguna mascarilla que a lo mejor tiene un envase súper llamativo, de muchos colores, con un osito... y de precio muy bajo (la industria sabe muy bien qué llama la atención, cuando la publicidad de este tipo de productos no debería enfocarse hacia esas edades)”, advierte la vocal de Dermofarmacia del COFC, quien recuerda que el cuidado de la piel infantil ha de limitarse “a la limpieza y la protección solar”. “En principio, si no hay ninguna patología, con esto sería más que suficiente”, resalta.

"El cuidado de la piel infantil ha de limitarse a la limpieza y la protección solar. En principio, si no hay ninguna patología, con esto sería más que suficiente" Blanca González — Vocal de Dermofarmacia de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña

Efectos nocivos en la piel

Con respecto a los efectos nocivos de la moda del skincare infantil que ya han empezado a ver en las farmacias de A Coruña, González detalla que van desde “una reacción alérgica por el uso de mascarillas” a las que “ese tipo de piel no debería haber estado expuesta”, hasta “esas pieles asfícticas (como ‘asfixiadas’)” al utilizar “demasiados productos”. “Cuando comienza a aparecer el acné, a veces los niños y adolescentes empiezan a probar mil cosas, mediante rutinas súper largas también, y al final el efecto que producen es todo lo contrario: un brote de acné”, describe la vocal de Dermofarmacia de la junta de gobierno del COFC, y prosigue:

“El uso de otros activos, como el retinol ya mencionado, cuyo objetivo más común es combatir el envejecimiento y las arrugas, por supuesto que no tiene ningún sentido en niños, preadolescentes y adolescentes sin ninguna patología. Precisamente, porque cuando somos adultos los utilizamos para que nuestra piel se parezca, lo más posible, a la de un niño: que se renueve con la asiduidad que lo hace una piel infantil, que forme fibroblastos y colágeno, como cuando eres pequeño, etc.”.

“Lo único que conseguirán” niños y adolescentes “haciendo uso de activos de ese tipo”, subraya Blanca González, son “esas pieles con eccema, que visualmente hasta parecen quemadas, a veces sobre-exfoliadas...”. “No tiene sentido”, hace hincapié la vocal de Dermofarmacia del COFC, antes de apuntar que, “en vez de enfocar todo esto hacia una rutina de belleza”, que “además, psicológicamente” es “un poco peligroso”, lo aconsejable sería “hablar de cuidado de la salud”.

Un órgano que hay que cuidar

“La clave está en trasladar a la población, ya desde niños, la importancia del cuidado de la piel porque es un órgano. En el momento en que buscamos que entre dentro de unos cánones de belleza, ahí ya estaremos provocando un problema serio, incluso a nivel mental”, considera esta farmacéutica coruñesa, antes de alertar sobre el peligroso papel de las redes sociales, “en las que no vemos más que pieles perfectas con filtros”, lo cual “empeora aún más la situación”. “Me sucede incluso a mí, que soy una adulta, y de repente me hago una fotografía sin filtro y digo: ‘¡Qué me ha pasado!’. Pues imagínate un niño o un adolescente”, avisa.

Insiste Blanca González, en este punto, en que “la herramienta” fundamental es “hacer entender” a los menores que “la piel hay que cuidarla por un tema de salud, no por estética”. “Lo que sí tendría que preocuparnos a todos es la fotoprotección solar. Es importante concienciar a los niños, ya desde pequeños, sobre esto, explicándoles que la piel es un órgano que nos protege, el más grande de nuestro organismo, y que la debemos cuidar usando jabones suaves, y protección solar. Esto en una piel normal. A lo mejor en una piel patológica es preciso recurrir también a una crema hidratante, no obstante, en principio, el jabón y la protección sí son indispensables”, incide la vocal de Dermofarmacia de la junta de gobierno del COFC, antes de lanzar una recomendación a los padres:

“Que nunca se les ocurra dar a un niño o adolescente ningún producto con retinol, por ejemplo, o con cualquier principio activo que no sea adecuado para la piel infantil. Ante cualquier duda, es importante que acudan a un profesional sanitario especialista en piel (dermatólogo o farmacéutico), pero también lo es que se informen a través de canales donde saben que lo que prima es la salud sobre la estética o sobre intereses comerciales”, concluye.