Sanidad quiere dar preservativos gratis a los jóvenes con menor poder adquisitivo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado este jueves en su primera comparecencia en el Senado que una de las prioridades de su departamento es "abordar el incremento" de las enfermedades de transmisión sexual, que van al alza desde el 2016, especialmente la sífilis y la gonorrea entre hombres jóvenes y la clamidia en mujeres. Ante ello, ha anunciado que Sanidad "estudia la posibilidad de que el preservativo esté cubierto por parte del sistema público, siendo gratuito para aquellas franjas de edad de jóvenes con menor poder adquisitivo".

Por el momento, la ministra no ha explicado cómo prevé poner en marcha esta medida, si se repartirán preservativos en algunos puntos como centros educativos o si los jóvenes con menor poder adquisitivo los recibirán gratis en las farmacias, habrá que esperar a los próximos meses para ver cómo se pone en marcha.

Mónica García ha argumentado que "no tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección", en referencia a la vacuna contra el virus del papiloma humano, que ha sido introducida en el calendario vacunal infantil, pero "no [se cubra] un método barrera como el preservativo". "No hay mejor política de salud que la prevención", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que se realizará una nueva edición de la Encuesta Nacional de Salud Sexual, para no se elabora desde 2009, para tener datos actualizados; se ampliará el acceso a test rápidos que aceleran el diagnóstico, fomentando las autotomas por parte de las personas que tengan sospecha de que han podido estar expuestas; se actualizará la Estrategia de Salud Sexual para que la educación sexual sea un "eje central" que no aborde esta cuestión desde el "miedo o la culpa"; y se mejorará el acceso a los centros especializados en el manejo de estas infecciones.

Plan contra el tabaco

Por otro lado, García ha reafirmado que uno de sus principales objetivos es dar la batalla contra el tabaquismo. Para ello, el primer paso será la aprobación de un plan integral antitabaco que contempla ampliar los espacios libres de humo y equiparar los cigarrillos a los vapeadores, primero en la Comisión de Salud Pública y después en el Consejo Interterritorial con las comunidades. Una vez superado este trámite, Sanidad "iniciará el proceso para su implementación legislativa" a través de una reforma de la actual ley del tabaco. García ha confirmado que su prioridad es proteger a los más jóvenes, dado que uno de cada cuatro niños de 12 y 13 años admite que ha consumido cigarrillos electrónicos.

"Estos dispositivos no reducen daños, sino que abren la puerta de entrada al tabaquismo", ha argumentado. Asimismo, para blindar la salud de la población más joven ha indicado que Sanidad está dando ya "los últimos pasos" para iniciar la andadura de un anteproyecto de ley que proteja a los menores del consumo de alcohol, normativa que anunció en su primera comparecencia ante el Congreso.

Gafas y lentillas

En aquella sesión, García también anunció que prevé ampliar la cartera de servicios, de forma que los mayores de 65 años puedan acceder al programa de salud bucodental y, "a lo largo de la legislatura" se incorpore "la salud visual, tanto las gafas como las lentillas". Este jueves ha reafirmado ambos compromisos y ha indicado que habrá una inversión del Ministerio para ayudar a las comunidades a su implementación, en un programa que beneficiará especialmente a aquellas "familias con menor renta".