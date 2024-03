La mejor moda y el arte más actual en Las Rozas Village

Qué mejor plan para los días festivos de Semana Santa que descubrir Las Rozas Village, un complejo único donde podrás descubrir las mejores tiendas y un ambiente selecto.

Las Rozas Village: el mejor escenario de compras en Madrid

Las Rozas Village es un exquisito y coqueto conjunto de boutiques en Las Rozas de Madrid, localizado en la calle Juan Ramón Jiménez, 3. En este complejo encontrarás numerosas tiendas y hasta 100 firmas de moda nacional e internacional.

Todo un escenario para el disfrute de quienes sienten pasión por las compras. En sus galerías y bulevares podrás hacerte con todo lo que estés buscando. La moda más actual, pero también la más clásica, y todo ello acompañado de otras experiencias accesorias para que la estancia sea más agradable.

¿Quieres sumergirte en el mundo del arte, o en la gastronomía? Las Rozas Village es tu destino. Un lugar que hará despertar tus sentidos y al que pronto desearás volver.

Arte, el mejor complemento a las compras en el Village

Como espacio integrador, Las Rozas Village pretende ir más allá de la moda. Sin restar relevancia a sus boutiques, que son las grandes protagonistas, el complejo propone para esta primavera un acercamiento al arte.

Lo hace de la mano del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con quien colabora a través de Noemí Iglesias. La artista mantendrá su exposición Everlasting Love en el centro hasta finales del mes de abril. En esta muestra, la joven artista contemporánea asturiana quiere hacernos ver cómo las conexiones sentimentales humanas se sobreponen a una realidad social cada vez más digitalizada e individualizada.

Esta exposición forma parte de un trabajo más amplio que actualmente se puede visitar en el Museo Nacional Thyssen–Bornemisza. Si te animas, su nombre es Love Me Fast.

Los bocados más dulces están en el Village

Del arte pasamos a la gastronomía, que es otra forma de hacer arte. Y como nos acercamos a Semana Santa, qué mejor que permitirse un capricho dulce a través del postre más cofrade que existe, la torrija.

Los quioscos y restaurantes de Las Rozas Village ofrecen estos días una degustación extraordinaria de esta receta tan propia de la Semana Santa.

Te invitamos también en estas semanas a pasarte por “Mentidero” y “La Pajarita”, dos de los locales más populares del complejo. Allí podrás comprar bollería, bombones y panellets inspirados en este tiempo de recogimiento. Y los días festivos de la semana de pasión, 28 y 29 de marzo, habrá dulces especiales.

Dale un gusto a tu paladar y endulza tu vida en el Village durante la Semana Santa.

Participa en el sorteo y consigue una maleta con la mejor moda

Por si esto fuera poco, Las Rozas Village también te gratifica tu visita al complejo si realizas compras. Podrás ganar una maleta llena de complementos y productos esenciales para viajar si acudes entre el 15 de marzo y el 1 de abril.

El premio es una maleta “Alluminium” de “Tumi” con productos de viaje de las mejores marcas. Solo tienes que cumplir los siguientes requisitos para participar en este sorteo:

Hazte membership de Las Rozas Village . Si aún no lo eres, no te costará nada dar ese paso, pues basta con que completes un sencillo registro.

. Si aún no lo eres, no te costará nada dar ese paso, pues basta con que completes un sencillo registro. Deberás escanear el código personal de la cuenta en compras realizadas en tres o más boutiques del centro.

del centro. Una vez hechas las compras, cada visitante recibe un correo electrónico con el que puede confirmar su participación en el sorteo.

Compras con la ayuda de expertos

Las Rozas Village, un universo de moda con productos y artículos de más de 100 firmas donde puedes degustar sabrosos platos y acercarte hasta el mundo del arte con la ayuda de Noemí Iglesias. Sin duda, una escapada que te sorprenderá.

Pero ojo, hemos dicho decenas de marcas de moda nacional e internacional, así que, ¿cómo decidirse ante tal variedad? Para ello, el Village te propone una ayuda extra, asesoría por medio de un personal shopper. Su intención es que te hagas con los mejores productos, sin importar si vas buscando prendas y complementos para una ocasión especial, para tu día a día o para encuentros más informales.

Visita Las Rozas Village y déjate seducir por todos sus encantos. Un plan único y sorprendente con el que conocerás un complejo único en Las Rozas. Si todavía no has decidido qué hacer en Semana Santa, experimenta con la moda, la gastronomía y el arte en las tiendas y los bulevares del Village. Una vez descubras la experiencia, no querrás ir a otro sitio.