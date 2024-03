O nuncio do Papa estará na estrea da mostra dos tesouros da Terra Santa en Santiago

A inauguración da exposición Tesouros reais. Obras mestras do Terra Sancta Museum contará este xoves no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Santiago coa presenza do nuncio do Papa en España, Bernardito Auza, e o custodio de Terra Santa, Francesco Patton, o máximo responsable da institución gardiá desde hai 800 anos dos Santos Lugares en Xerusalén. A mostra, que abrirá ao público a partir do venres, está provocando grande expectación, ao ser Santiago unha das únicas catro sedes nas que se poderá contemplar antes de volver á súa cidade de orixe.

“Será a primeira vez que se poida ver en España un dos grandes tesouros históricos e artísticos do mundo e temos a honra de que sexa en Galicia, grazas á importancia de Santiago no cristianismo”, destacou o conselleiro de Cultura en funcións, Román Rodríguez, durante unha visita á montaxe da exposición, onde avanzou a presenza do nuncio e do custodio de Terra Santa. O acto contará tamén co arcebispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto e o arcebispo de Mérida-Badaxoz, José Rodríguez Carballo, entre outras autoridades.