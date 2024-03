Ejercicio físico: lo que una pastilla no puede sustituir

El ejercicio sigue siendo la recomendación de muchos médicos para mejorar y proteger la salud, por eso parece utópico que una pastilla pueda emular algunos de sus beneficios. Un grupo de científicos de la Sociedad Estadounidense de Química (ACS) están investigando sobre el desarrollo de un medicamento capaz de imitar el impulso físico del ejercicio, algo que, por ahora, han logrado en roedores. Este descubrimiento podría conducir a una nueva forma de tratar la atrofia muscular y otras afecciones médicas, incluidas la insuficiencia cardíaca y las enfermedades neurodegenerativas.

“No podemos reemplazar el ejercicio; el ejercicio es importante en todos los niveles”, afirma no obstante Bahaa Elgendy, investigador principal del proyecto, en la web de la ACS. “Si puedo hacer ejercicio, debería seguir adelante y realizar actividad física. Pero hay muchísimos casos en los que se necesita un sustituto”, explica. Según Elgendy, también “podría contrarrestar los efectos de otras drogas, como los nuevos medicamentos para bajar de peso que provocan la pérdida tanto de grasa como de músculo”. El compuesto, SLU-PP-332, sería una pastilla —todavía en frase de prueba— que, según concluyen los primeros avances, hace creer al cuerpo que está haciendo ejercicio, provocando el aumento de la fibra muscular y una mejora en la resistencia.

“En la investigación se está testando un fármaco que podría imitar los efectos de la actividad física y compensar la atrofia y la debilidad muscular que suele suceder a medida que las personas envejecen o se ven afectadas por el cáncer, herencia genética o cualquier otro condicionante que le impida realizar actividad física regular. Pero aquí no se está valorando el aspecto multidisciplinar de los beneficios de la práctica deportiva, pues no se tiene en cuenta el impacto de la actividad física a nivel cognitivo, neuromotor, locomotor, social...”, valora Jacobo López, directivo del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar y director de operaciones de 10mets.

“El deporte tiene un impacto muy elevado en el bienestar físico y mental de las personas. Yo entiendo que esa concepción de la realización de actividad física con el objetivo de perder peso o aumentar masa muscular es algo caduco que, con el paso del tiempo, se acabará desterrando”, afirma. Añade:“Los beneficios de la práctica deportiva van mucho más allá y creo que cada vez la sociedad está más concienciada de ello. Este proceso ya ha empezado y la industria del deporte lo está empezando a notar, cada vez la sociedad está más preocupada de su salud física y mental en todo su significado”.

Cuerpo y mente

En este sentido, comparte las afirmaciones de Bahaa Elgendy, que señala que “el ejercicio beneficia tanto a la mente como al cuerpo; no podemos reemplazar el ejercicio y sigue siendo importante en todos los niveles”.

En este punto, “es importante señalar la diferencia entre ejercicio y recreación”, puntualiza Jonathan Riveiro Álvarez, especialista en entrenamiento de fuerza y entrenador personal en el Centro Suma. “Dentro de los gimnasios conviven ambos conceptos, ejercicio y actividades físicas derivadas de la recreación (spinning, aeróbic, zumba, aquagym, body pump...) —también se consideraría recreación actividades de ocio/deportivas como caminar, ciclismo, bailar, esquiar, nadar...—, pero la recreación es divertida, nos sirve para escapar de la rutina, socializar... Es muy importante para la salud mental”, explica.

“El desarrollo simultáneo en el sector del fitness de la recreación y del ejercicio ha provocado que se haya asumido de forma errónea que cualquier movimiento o actividad física por sí misma sea ejercicio y que éste tiene que ser divertido, pero para que una actividad específica pueda considerarse ejercicio debe ser intencionada y producir una adaptación fisiológica que sirva para mejorar la salud personal de cada individuo”, añade.

“Si estos nuevos compuestos resultan efectivos en el tratamiento de la atrofia muscular y otras afecciones médicas, podrían mejorar la calidad de vida de muchas personas; podría llevar a una mejora importante en la salud y en el bienestar general de la población con el consiguiente impacto económico sobre nuestra sociedad”, subraya Riveiro.

Pese a todo, afirma: “El gimnasio es insustituible porque ofrece mucho más que simplemente fortalecer los músculos. Además del ejercicio físico, el gimnasio proporciona un ambiente social y de apoyo, acceso a equipos especializados, la oportunidad de recibir orientación profesional y personalizada, así como motivación y estructura para mantener un estilo de vida activo y saludable. Además, el ejercicio físico en el gimnasio implica una variedad de movimientos y actividades que pueden no ser replicadas por una pastilla, lo que garantiza un enfoque más holístico para la salud y el bienestar. Por lo tanto, aunque los avances en la medicina pueden ofrecer opciones complementarias, el gimnasio seguirá siendo una parte invaluable de la rutina de muchas personas para mantener una vida activa y saludable”.

Entre los beneficios de practicar “ejercicio regular”, Jonathan Riveiro destaca que “puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y la ansiedad, aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo, mejorar la calidad del sueño, promover la socialización y el trabajo en equipo, y aumentar la concentración y la memoria”.

“Cualquier avance o ayuda a nivel médico, con nulos o escasos efectos secundarios, podría tener un efecto coadyuvante en el tratamiento de ciertas enfermedades o problemas de salud específicos, ya que podrían generar muchos efectos beneficiosos que mejoren la salud de dichas personas”, concluye.

En cuanto a los avances en esta área, un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha descubierto por qué las células madre de los músculos pierden su capacidad de regeneración y se pierde masa muscular a medida que se envejece.

La salud empieza por una buena base

El Colexio Oficial de Podólogos de Galicia (COPOGA) también destaca el papel fundamental del deporte para adquirir una mayor calidad de vida, “aportando beneficios físicos y psicológicos y ayudando a controlar la diabetes mellitus y otras enfermedades como la hipertensión y el sobrepeso”. Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, proliferan actividades como el running, trail running, escalada, trekking (excursionismo) o el senderismo, actividades en las que COPOGA pone el foco y aconseja acudir a un podólogo antes de iniciar estas prácticas deportivas.

“La inestabilidad de las superficies naturales y los golpes que se pueden dar o recibir de las piedras, pueden provocar lesiones, tanto en la piel como en las articulaciones”. Para ofrecer protección, el Colexio Oficial de Podólogos de Galicia explica que el calzado debe constar de una puntera de goma (para proteger los dedos), una talonera trasera (como protección de la parte posterior del pie) y contrafuertes laterales (para ofrecer estabilidad a la articulación). “En los últimos 20 años ha habido un cambio para bien, la gente tiene una mayor conciencia de la salud podológica y vemos muchas más consultas de prevención, que antes no se veían”, constata Navor Pereira, vocal del Colexio de Podólogos de Galicia.

“No habiendo ningún problema de salud crónico, sería ideal, a nivel preventivo, acudir al podólogo una vez al año”, prosigue. “En general, el callo de toda la vida suele ser el problema más habitual, pero el estudio de pisada, ya no solo en deportistas sino en niños sobre todo, es una consulta cada vez más frecuente”, subraya. “Lo que se intenta hacer es una valoración de riesgo de lesión y el estudio de la pisada, que muchas veces lleva a hacer plantillas, no siempre, es uno de los tratamientos conservadores de los que disponemos”, explica. Por todo ello, recomiendan un calzado adecuado a la práctica deportiva, con suela de goma en buen estado y antideslizante, y realizado con material de membrana —gore-tex o similares— para aislar. “Hay que comprar el calzado con cabeza. El pie tiene que caber en el calzado porque los dedos tienen un capacidad de deformación muy elevada”, advierte Pereira. “También es importante utilizar calzados específicos para cada deporte”, añade.

En este sentido, el Colexio de Podólogos de Galicia indica que la podología deportiva es la especialidad podológica que se ocupa del estudio biomecánico del pie en el desempeño de una actividad física. Explica que en todos los pacientes que realicen actividad deportiva de forma regular, en especial aquellas personas que lo practiquen de forma intensa, el estudio biomecánico del pie permite optimizar los apoyos y movimientos, condicionando positivamente la dinámica de la marcha, previniendo lesiones y mejorando el rendimiento deportivo.

Dentro del estudio biomecánico, el COPOGA destaca el estudio de la pisada para explorar mediante la tecnología más innovadora la posición de los pies de forma estática y dinámica. “A través de plataformas con sensores de presión se pueden analizar las presiones que experimenta la planta del pie, los puntos de máximo apoyo, así como la progresión de la pisada, comenzando con la entrada y terminando con la salida del pie con respecto al suelo. “Cuando se corrigen los problemas de pisada se puede conseguir un incremento en el rendimiento deportivo”, apuntan los especialistas.

Suscríbete para seguir leyendo