José Navarro, concejal del PP de Elche: "Admito mi error de ir bebido a la iglesia, pero que se diga que tuve sexo debajo de un paso es una calumnia"

El nombre del edil de Recursos Humanos, Deportes y Seguridad del Ayuntamiento de Elche, José Navarro (PP), está en boca de todos y todas en los últimos días. Se le acusa de haber mantenido relaciones sexuales debajo de un trono de Semana Santa en la madrugada del Viernes de Dolores en la parroquia de El Salvador, mientras la Hermandad de la Flagelación y Gloria arreglaba los pasos para el pregón del día siguiente. Navarro, en este sentido, era costalero del Santísimo Cristo de la Columna. Casi dos semanas después, el concejal da explicaciones. Admite que no entró en las mejores condiciones en el templo ilicitano, que había bebido, y pide perdón por su comportamiento aquella noche. Sin embargo, niega que mantuviera sexo debajo del trono y muestra una denuncia contra algunos comentarios en redes sociales que iban en ese sentido. Además, descarta que vaya a dimitir para no perjudicar al bipartito de PP y Vox en el Gobierno local de Elche en estos momentos, pese a que la presión se ha elevado en las últimas horas.

El nombre del concejal de Recursos Humanos, Seguridad y Deportes está en prácticamente todas las conversaciones desde hace casi dos semanas ya no sólo en Elche sino incluso fuera, y la presión se eleva por momentos sobre su persona. ¿Va a dimitir José Navarro?

No me he planteado dimitir. Soy consciente de que he cometido el error de acudir dentro del ámbito de la Semana Santa a una iglesia un Viernes de Dolores en un entorno festivo, acompañado por un grupo de amigos, de cofrades, con un comportamiento que no procede tener dentro de un lugar de culto. Ahora, mezclar el ámbito personal o el ámbito cofrade con el ámbito político parece que no corresponde en este caso. Estoy arrepentido de haber acudido en estas circunstancias a una iglesia, a mi iglesia, y he pedido perdón a todos los responsables tanto de la hermandad, como del Gobierno, como del ámbito personal, que también es importante y parece que muchas veces se olvida, por esta actitud.

¿Y le han pedido la dimisión?

No, no hemos hablado de estas cuestiones.

"Como no estábamos en unas condiciones adecuadas, hubo cierta polémica y hubo una mala interpretación por parte de alguien"

¿Qué ocurrió el Viernes de Dolores en pleno arreglo de tronos de Semana Santa en la parroquia de El Salvador?

El Viernes de Dolores es un día en el que los diferentes colectivos de la hermandad utilizamos para realizar el montaje del paso y aprovechamos para tener cierta convivencia y demás. Lo que ocurre es que un grupo de cofrades de la hermandad, de costaleros en este caso, nos fuimos a cenar, nos fuimos a tomar unas copas y, como hemos hecho en otras ocasiones, cuando terminamos acudimos a la iglesia para ver nuestro paso, para ver el Cristo y todo derivó en que, como no estábamos en unas condiciones adecuadas, hubo cierta polémica y hubo una mala interpretación por parte de alguien. Esa parte, por lo que a mí respecta, está aclarada. Después hablé con ciertas personas dentro de la hermandad que me recriminaron esa actitud, y yo pedí disculpas y me confirmaron que, bueno, que en el momento en el que se produjo la incidencia yo abandoné la iglesia, igual que el resto de personas que me acompañaban, y entendíamos que ahí acababa la polémica

Se le acusa de haber mantenido relaciones debajo de un trono. ¿Es así?

Esto es falso. Admito mi error de haber acudido a la iglesia, de haber bebido esa noche, de estar en un tono festivo. Ahora, que se diga que he mantenido relaciones sexuales debajo de un paso es una calumnia, que se diga que he mantenido relaciones sexuales dentro o fuera igualmente lo es. No es cierto, es falso y me parece una falta de respeto que alguien realice una acusación de ese tipo para mi persona y sobre todo para mi mujer. No he mantenido relaciones sexuales ni dentro ni fuera del paso. Es más, estoy tan convencido de ello, que hay una denuncia puesta en el juzgado para todos aquellos que han difundido este rumor falso y que le han dado cobertura en redes sociales.

¿Estuvo debajo del trono?

Nos asomamos un grupo debajo del paso, no solo yo con una chica como se ha dicho.

¿A quién va dirigida esa denuncia? ¿A compañeros?

No, no, porque ningún compañero me ha acusado de nada. Existe ese rumor. Rumor que, por cierto, me sitúa en diferentes iglesias el mismo día a la misma vez y que una misma persona me ha visto, que una monja fue la que me dijo que abandonase, iglesias diferentes pasos diferentes... Las versiones son de diversa índole y son todas falsas. Y la denuncia va dirigida contra unas afirmaciones que se realizaron con categoría de verdad en redes sociales y son totalmente falsas. Yo tengo que pedir perdón y está solicitado tanto al capataz de mi hermandad, como al hermano mayor, como al presidente de la Junta Mayor de Cofradías, como al párroco de la propia iglesia que también se ha visto afectada. Entiendo que la imagen de la hermandad por mi culpa se ha visto afectada y que la hermandad pudiese sentirse perjudicada y demás. He notado en todo momento comprensión por parte de los responsables, han aceptado mis disculpas, han confirmado que todos nos equivocamos, pero que, bueno, en el seno de la hermandad y dentro de una gente católica como lo somos, tenemos que ser conscientes de nuestros errores, pedir perdón y también saber perdonar.

"No he mantenido relaciones sexuales ni dentro ni fuera del paso. Es más, estoy tan convencido de ello, que hay una denuncia puesta en el juzgado para todos aquellos que han difundido este rumor falso"

En cualquier caso, aquella noche había mucha gente en la iglesia. ¿Qué le dijeron?

En el momento en el que me dijeron que no me estaba comportando de forma adecuada se me invitó a que abandonase la iglesia y así lo hice con total naturalidad. Es más, a algunas de las personas que se vieron inmersas en esta cuestión el Lunes Santo por la mañana les llamé igualmente para disculparme, para decirles que si había tenido alguna palabra de desconsideración, de falta de respeto con ellos mismos a la hora de esta cierta polémica, que me lo dijesen, y me dijeron que no. En el momento en el que me dijeron que no me estaba comportando de una forma adecuada, que me invitaban a que abandonara la parroquia, dije adelante.

Y, entonces, ¿por qué se ha liado todo tanto?

Desde mi punto de vista, creo que hay cierto interés, no sé por parte de quién, en que esto trascienda lo personal o trascienda lo meramente cofrade y se intente desgastar mi imagen como concejal, que creo que hasta ahora ha sido totalmente respetuosa con todo el mundo, que he tratado de atender a todo el mundo con amabilidad mostrando mi tiempo y mi predisposición para poder ayudar a aquellos que lo han requerido, con mayor o con menor acierto en lo político. Creo que mi trato personal hacia todas las personas que se ven inmersas en la gestión, en lo que me atañe a mí como responsable de las diferentes materias, creo que hasta la fecha no ha habido ningún reproche. Como gobierno se está realizando una labor ejemplar, y no hay ninguna mancha ni en lo político ni en lo administrativo. Se pretende enturbiar la imagen de estos ocho o nueve meses que han sido impecables en cuanto a la gestión.

Y, con estos puntos de partida, ¿qué va a hacer?

Ahora, dar las explicaciones a todos aquellos que me lo soliciten como he hecho hasta ahora. Desde el primer instante, hablé con los responsables de mi hermandad, hablé con los responsables de mi gobierno y con mis compañeros de gobierno para explicarles y pedirles disculpas. Hablé con el propio párroco, como me pidió el alcalde que lo hiciese y que pidiese perdón, porque hablamos de una cuestión moral. Está denunciado en el juzgado y mi intención es reservarme las acciones legales que correspondan para todos aquellos que intenten dañar mi imagen.

"Creo que hay cierto interés, no sé por parte de quién, en que esto trascienda lo personal o trascienda lo meramente cofrade y se intente desgastar mi imagen como concejal"

¿Qué le dijo el alcalde cuando se enteró?

El alcalde estaba molesto por la actitud, porque considera que un cargo público no puede acudir habiendo bebido y en tono festivo a un lugar de culto como es una parroquia. Estaba bastante molesto y me pidió que diese explicaciones a los miembros de mi hermandad, cosa que ya había hecho y me pidió igualmente que fuese personalmente a la parroquia, cara a cara con el párroco, con don Damián, a explicarle y hacerle un relato de los hechos y pedirle disculpas y decirle que estaba arrepentido, como lo estaba y como lo sigo estando. Me invitó a reflexionar y que corrigiese ese comportamiento.

El concejal José Navarro, a la derecha, en una imagen tomada esta mañana en el Ayuntamiento de Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Qué opinan sus compañeros de Corporación?

Mis compañeros, igualmente, tratan de mantenerse al margen. No tienen ninguna duda en cuanto a la gestión y demás, y me han pedido que dé las explicaciones y que sea todo lo transparente que puedo ser, que es lo que estoy haciendo desde el primer momento a todos aquellos que me lo han pedido. No he tratado de rehuir de ninguna explicación ni mediática, ni pública, ni eclesiástica, ni institucional y demás. He dado explicaciones a todos aquellos que me lo han pedido, como entiendo que debe ser, y estoy arrepentido, y se tiene que evidenciar ese arrepentimiento por haber acudido en un tono festivo a la iglesia. Para la otra parte de lo que se me acusa, y que es lo realmente mediático, aquí está la denuncia puesta en el juzgado.

Y sus socios de Vox, teniendo en cuenta que hay un sector ultracatólico muy importante, ¿qué piensan? ¿Qué dicen?

Igualmente, que es una cuestión personal, que atañe a la moral de cada uno, estoy arrepentido, porque siempre se había entendido como una actividad más de convivencia que de culto, como así le trasladé a don Damián, obviando, error por mi parte, el lugar en el que nos encontrábamos, a pesar de que muchas veces los responsables de la hermandad inciden en que hay que guardar respeto, hay que guardar silencio y hay que comportarse de forma adecuada y como buen católico.

¿No le preocupa que, al final, haya quien pueda acusar a su formación y al propio equipo de gobierno de hipocresía o incluso de cinismo?

Me sorprendería sobremanera. Alguien puede acusarme a mí personalmente por haber acudido con un comportamiento inapropiado sin más. Dentro de lo compleja y lo larga que es la vida, todos tenemos derecho a equivocarnos. Yo tengo la conciencia tranquila porque no he cometido ningún delito, y no he incumplido ninguna norma. No ha habido nada más al margen de comportamiento y una actitud que roza lo inmoral, pero no hay ninguna duda respecto a la defensa de los valores cristianos y del comportamiento que se debe tener.

"Siempre se había entendido como una actividad más de convivencia que de culto, como así le trasladé a don Damián, obviando, error por mi parte, el lugar en el que nos encontrábamos"

Habla de inmoral…

Por haber acudido habiendo bebido y en tono festivo, y no haber entendido la iglesia como el lugar que es, pero la otra parte, que es lo mediático, está denunciado. Es una calumnia que está dañando mi imagen personal y profesionalmente.

¿Puede acabar esto minando la credibilidad del equipo de gobierno?

Es que creo que no tiene nada que ver con el equipo de gobierno. Hay que diferenciar el ámbito privado dentro de una hermandad, de la que, por cierto, para evitar cualquier perjuicio a la imagen de la hermandad, solicité la semana pasada darme de baja de la hermandad, porque entiendo que se pueda haber visto perjudicada. Tras hablar con los responsables, y a iniciativa propia, solicité al secretario de la hermandad darme de baja para no dañar su imagen. Se ha llegado a decir que la hermandad iba a abrir un expediente y demás, pero no es así. Todos los que hablen con los responsables de la hermandad tienen claro que nadie le ha solicitado nada más allá. Se ha comentado el tema, pero ni en el orden del día de la próxima junta está, aunque imagino que se abordará el tema, como es obvio, pero no como un punto ni para emprender acciones.

¿Y se puede dañar la imagen del Gobierno local?

No, porque no es algo que se enmarcara en la actividad del Gobierno municipal. Fue una actuación en el contexto de la Semana Santa, y di las explicaciones a quien correspondía y tomé las medidas que correspondía.

¿Ha habido algún toque por parte de la iglesia o del Obispado?

Nada, cuando hablé con el párroco el propio Lunes Santo… Porque después esta es otra, también se comentaba que fue un Jueves Santo, que fue un lugar en medio de una procesión y demás… O sea, las versiones son múltiples y contradictorias. Cuando hablé Lunes Santo en la iglesia de El Salvador con el párroco entendía que esto era una cuestión personal, era una cuestión moral y entendía que yo hubiese tenido esa iniciativa de ir, de mirarle a los ojos, de contarle la verdad, de mostrar mi arrepentimiento y de pedir disculpas tanto en el seno de la hermandad como en el seno de la iglesia. Don Damián me dijo que por su parte estaba el tema zanjado, que tenía que pedir perdón en casa y hacer ese arrepentimiento interior como trasladé.

"Fue una actuación en el contexto de la Semana Santa, y di las explicaciones a quien correspondía y tomé las medidas que tocaba"

¿Puede verse afectada la gestión municipal de las áreas que lleva?

Entiendo que no va a afectar, porque sigo aquí en mi trabajo, en mi día a día, atendiendo todas las llamadas, realizando las gestiones del día a día que tienen que salir. Es más, quiero que sirva como instrumento para seguir demostrando que mi implicación a nivel municipal con la responsabilidad que se me encargó al principio del mandato sigue estando y no puedo hacer más que seguir hacia adelante. Esto es una polémica que ha trascendido lo personal interesadamente y quiero mantenerme al margen y diferenciar muy bien la labor política, la labor profesional de la labor personal, que a uno le afecta.

¿En qué posición queda el alcalde, Pablo Ruz, tras lo sucedido?

El alcalde no participa dentro de esta ecuación. El alcalde debe quedar al margen. No entiendo que se quiera inmiscuir al alcalde por parte de nadie. El alcalde tiene sus labores, tiene muy claro lo que pasó porque le di las explicaciones. No está de acuerdo y él fue el que me pidió que fuera a hablar con el párroco de la iglesia, con la hermandad, en mi ámbito familiar y a toda la gente que lo solicitase, como así ha sido. Todo el mundo ha recibido las explicaciones tal cual acontecieron.

¿Ha perdido la confianza en usted el alcalde?

No creo. A nivel político, ni muchísimo menos, la gestión se sigue realizando, pero, insisto, no creo que se deba entremezclar este aspecto, entiendo personal, con el ámbito político.