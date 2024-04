Sanidad prepara una guía de descripción de psicofármacos ante “su alarmante consumo”

La ministra de Sanidad, Mónica García, adelantó ayer en el Congreso de los Diputados que el Comisionado de Salud Mental trabaja en una guía de descripción de psicofármacos ante “su alarmante consumo”. La venta en farmacias de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos en las farmacias ha subido un 30 por ciento en la última década, y España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiacepinas.

La ministra, que compareció ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, arrancó su intervención situando los problemas de adicciones “como una cuestión prioritaria del Ministerio”. El consumo de sustancias psicoactivas, tanto las legales como las ilegales, dijo, “es una de las amenazas más persistentes para la sociedad”.

En su comparecencia, la ministra ofreció una “mirada general” del consumo de sustancias psicoactivas en España. Primero, citó el alcohol, “muy barato y presente en todas partes”; en segundo lugar, precisamente el tabaco y, en tercero, los hipnosedantes. Aludió también a los opioides, con consumo muy inferior, “pero nada despreciable”.

Cannabis medicinal

En torno al cannabis medicinal, quiso “dejar clara” la postura del Ministerio. “Se han recabado todos los informes necesarios para hacer ver que la regulación viene a cubrir las necesidades de un grupo de población”, como los pacientes que sufren dolor, dijo.

Mónica García anunció también que el Comisionado de Salud Mental trabaja en una guía para prevenir la adicción a los psicofármacos, cuyo consumo, dijo, está teniendo “un aumento de proporciones alarmantes”. El objetivo, aseguró, es contar con “pautas claras para ir reduciendo y eliminando la medicación psicotrópica cuando ya no es necesaria”. El plan tratará específicamente la dificultad de discontinuar ciertos psicofármacos debido a los efectos de abstinencia que pueden generar, así como la necesidad de una supervisión y un acompañamiento durante este proceso, explicó.

La titular de Sanidad volvió a poner el foco en los determinantes sociales de la salud, también la mental, y afirmó: la prevalencia en la toma de antidepresivos es ocho veces superior entre las personas con rentas más bajas. “La vida duele más en unos barrios que otros donde hay menos recursos para prepararte psíquicamente ante los avatares propios de la vida”, zanjó.

Los gallegos sin recursos recurren un 80% más a antidepresivos que la media

Los gallegos sin recursos consumen un 80% más de antidepresivos que la media. Si la dosis diaria por mil personas en Galicia es de 136, en el caso de los gallegos sin ingresos esta tasa sube a 242. El nivel de renta es un factor determinante, no el único. Entre las mujeres y los mayores también se dispara la ingesta de estos fármacos. Las bases de datos de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad permiten dibujar un perfil de los consumidores de antidepresivos. En Galicia los toman más de 365.000 gallegos y el 70% son mujeres (264.864). Pero no solo hay más féminas utilizando este medicamento sino que las dosis que consumen (190 por cada 1.000 personas al día) son un 160 por ciento superiores a las de los hombres (que registran una tasa de 73). En cuanto a la capacidad económica las diferencias también son notables. Ocho de dada diez gallegos que se medican contra la depresión tienen ingresos inferiores a 18.000 euros al año o directamente no tienen recursos, una cifra que contrasta con las 800 personas con rentas anuales superiores a los 100.000 euros que sufren este tipo de trastorno.