Ábalos pide evitar una "guerra" de competencias entre las administraciones

La pugna desatada entre Concello, Puerto y Xunta sobre la responsabilidad del desplome de parte del paseo de As Avenidas el domingo durante el concierto de cierre de O Marisquiño no gusta a Fomento. El ministro, José Luis Ábalos, aseguró ayer que tras el suceso, que ha dejado más de 400 heridos, lo primero debe ser "atender a las víctimas", por lo que pidió a las administraciones "no entrar en una guerra de competencias".

"Esto de echarse las culpas entre administraciones no me parece lo más adecuado", afirmó el ministro durante una visita a la zona afectada por el incendio de Llutxent de la pasada semana. En el accidente de Vigo, explicó, las competencias están repartidas entre la Autoridad Portuaria y el Concello. Ábalos insistió en que "lo más importante es que la investigación pericial sobre las causas del siniestro se acometan con responsabilidad", por lo que deja en manos de la Justicia la responsabilidad del siniestro.