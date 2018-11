Un gallego perdona 17.600 euros a su agresor al alegar que no recuerda nada

La Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo celebró ayer un curioso caso de lesiones en el que acusado y víctima coincidieron en declarar que eran amigos y que no recuerdan nada de lo ocurrido la madrugada del 6 de marzo de 2015, en la que la víctima recibió un golpe por detrás sobre las 05.30 horas y cayó semiinconsciente al suelo sufriendo graves lesiones en la cara que conllevan importantes secuelas. Tantas que la fiscal, además de los 5 años y medio de prisión que solicitaba inicialmente para David G.B., reclamaba también 17.600 euros como indemnización para la víctima.

"No recuerdo nada. Desde las 12 de la noche o así, no recuerdo nada". Así de contundente se mostró el acusado, que no recordó encontrarse con la víctima, ni que su pareja hubiera acudido a casa de éste. El herido también asegura no recordar nada pese a que en su día aseguró que había sido su amigo. "Lo pasado, pasado está", señala.