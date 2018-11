Un padre y su hijo reconocen haber agredido a un familiar de Cerceda tras un enfrentamiento por un perro

Dos hombres, padre e hijo, han asegurado haber tenido un "incidente violento" con un familiar vecino de Cerceda, a quien reconocen haber agredido en la puerta de su casa por retener a su perro.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado este jueves el juicio contra estos dos hombres, que se enfrentan a cuatro años y medio de prisión por un delito de lesiones.

Según el escrito del Fiscal, padre e hijo habrían agredido "brutalmente" a un hombre, cuñado y tío de los procesados, con quien uno de ellos había mantenido un enfrentamiento por un perro en la puerta de su casa.

Los hechos han sido reconocido por los dos acusados, quienes aseguran que agredieron a este familiar, con quien mantienen una "mala relación" desde hace años por temas de herencia, porque tenía retenido a su perro en el interior de su vivienda.



Forcejeo previo

En cuanto a los hechos que lo han llevado a sentarse en el banquillo de los acusados, el padre ha relatado que sus hijos estaban paseando al perro por la zona donde viven cuando de repente uno de ellos lo alertó de que su tío "había encerrado" al animal en su vivienda.

A continuación, los dos acusados se acercaron hasta la vivienda para solicitarle a este familiar que les devolviese el perro, pero él se negó.

"Le dije si me daba el perro, pero él me dijo que no me lo devolvía porque le comía los conejos", ha declarado el padre, quien, al igual que hizo su hijo, reconoce haber tenido un forcejeo y acabar agrediendo a este hombre.

El joven, que en el momento de los hechos acababa de cumplir 18 años, ha declarado que le dio "un golpe" al que, además de tío, es su padrino porque "no me quería devolver al perro de ninguna manera".