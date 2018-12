Detenido un hombre en Murcia por abusar de una mujer que paseaba a su bebé

Un español de 37 años de edad ha sido detenido en Murcia después de que, presuntamente, agrediese sexualmente a una joven, indican fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos ocurrieron en la localidad de San Pedro de Pinatar, cuando la víctima, según relató luego en su denuncia, iba con el carricoche, con su bebé dentro, y se disponía a entrar en el portal de unos familiares.

En aquel momento, prosigue la joven, un hombre al que no conocía de nada la abordó y la sometió a tocamientos. Ella comenzó a gritar y llegó a golpear al agresor, sin soltar el carrito, porque temía por la integridad de su hijo. Pasó un vecino en su coche y lo vio todo. Se bajó del coche, el atacante escapó, el vecino corrió tras él y lo detuvo hasta que llegó la Policía Local y luego la Guardia Civil.

Precisamente, también en San Pedro del Pinatar, desde principios de este mes la Guardia Civil busca a un hombre por intentar violar a punta de navaja a una joven, cuando la víctima estaba paseando a su perro. En un momento dado, un desconocido la abordó y le puso una navaja en el cuello. Ella pensó que lo que pretendía era robarle, así que optó por no resistirse y le dijo que se llevase el dinero o sus pertenencias, pero que no le hiciese daño. El desconocido le contestó que no quería el dinero, que «ella sabía lo que quería». Entonces la besó sin su consentimiento.

Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil de San Javier, que también busca, desde el mes pasado, a tres hombres por intentar violar a otra mujer en plena calle en esta localidad. La Policía Local encontró a la víctima tirada en el suelo tras el ataque, llorando y gritando. Ella explicó que tres sujetos a los que no conocía de nada la siguieron por la calle, la sujetaron y la manosearon. La mujer acabó en el Hospital Los Arcos.