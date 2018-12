Desalojadas 1.400 personas por un fuego en un parque navideño de Ourense

Los bomberos y la Policía Local desalojaron ayer a unas 1.400 personas del parque navideño Pazolandia (Ourense) por riesgo de intoxicación con el denso humo procedente de un incendio registrado en la sauna del vestuario femenino, en la zona de gimnasio del pabellón polideportivo Pazo Paco Paz, cerca de la pista central, donde están instaladas parte de las atracciones del parque navideño de ocio.

No hubo heridos. El suceso ocurrió a las 11.30 horas y, a las 13.00, la actividad se había normalizado. El parón no fue absoluto, ya que no afectó a las actividades del exterior, aunque con la confusión algunas atracciones se detuvieron hasta que se aclaró qué había sucedido.