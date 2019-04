La familia de Diana Quer pedirá nuevas diligencias complementarias, que hasta ahora se han denegado, y tal cuestión se expondrá en la audiencia preliminar de este lunes a través del abogado que los representa como acusación particular en la causa que se sigue por el crimen de esta joven, en la cual José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, es la única persona acusada.

Este aspecto es el que ha avanzado el letrado Ricardo Pérez-Lama, que representa a los padres de la víctima, a su llegada al juzgado de Ribeira (A Coruña) para el mencionado trámite, en el cual no está el Chicle, que no ha abandonado el penal de Mansilla de las Mulas, en León, en el que se encuentra interno, porque su defensa no ha interesado su presencia.

El letrado de los padres y hermana de Diana Quer ha dicho a la prensa congregada en el exterior que su objetivo es solicitar esas "diligencias complementarias, algunas de las cuales nos han sido denegadas" antes; no obstante, no ha precisado cuáles serán sus pretensiones al respecto, ya que prefiere plantearlo en primer término ante el juez instructor y, ya después, poder explicarlo.

No en vano, la de esta jornada espera que sea la última convocatoria en el juzgado de Ribeira, dado que tras la vista de esta mañana el juez debe enviar la totalidad de la documentación a Santiago, pues será en esa ciudad donde se celebre el juicio en una fecha que quedaría pendiente de fijar.

Pérez-Lama ha manifestado que su petición será que el caso se juzgue mediante un tribunal de jurado, tal y como ya aprobó en su día la Audiencia Provincial.

Para la acusación es de vital importancia que en el transcurso del juicio se tenga en cuenta la revisión de la autopsia que supuestamente demostraría que existió agresión sexual.

"Es algo obvio, como dice desgraciadamente el padre de la niña, no la desnudó para llevarla a misa precisamente", ha señalado este abogado.

Así, ha expuesto, "luchamos por esa supervisión de la autopsia" porque el "informe complementario" es muy importante para determinar este punto, ha añadido.

En base a ello, "me reafirmo y me ratifico en el escrito que presenté" en el cual, al igual que la Fiscalía, pide por el caso Quer prisión permanente revisable para el Chicle, como culpable de agredir sexualmente y asesinar a la chica.

Por último, el abogado ha confiado en que esta audiencia preliminar sirva para fijar "el señalamiento" del juicio "a lo largo de esta anualidad".

Diana Quer salió el 22 de agosto de 2016 a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba con su madre y su hermana.

Su cadáver se encontró en el pozo de una nave abandonada del municipio cercano de Rianxo el 31 de diciembre de 2017, dos días después del arresto del presunto culpable de su fatal desenlace, un hombre que condujo a los investigadores hacia esa antigua fábrica de gaseosas próxima a la casa de sus padres.