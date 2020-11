La Audiencia de Teruel ha celebrado este lunes una vista previa al juicio contra el criminal serbio Norbert Feher, alias Igor el Ruso, por el triple crimen de Andorra de 2017 para decidir sobre la solicitud de nulidad de las actuaciones presentada por el abogado defensor del autor confeso de los disparos que acabaron con las vidas de José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Caballero y Víctor Romero.

El abogado de Feher, Juan Manuel Martín, ha sostenido que pide la nulidad de pruebas porque entiende que la comisión judicial "no acudió inmediatamente al lugar de los hechos", por lo que ha considerado que "no puede haber un juicio justo" porque "la escena del crimen pudo ser manipulada" y "se ha construido una historia como se pudo haber construido cualquier otra".

"Cuando ocurre una noticia crimen inmediatamente se acordona la zona parta que las pruebas estén exactamente como ha sucedido, si no existe esa garantía tenemos que ponerlo de manifiesto", ha añadido Martín, argumentando que "sobre las seis y media de la tarde parece que sucedieron los hechos y hasta las once de la mañana del día siguiente no compareció la comisión judicial para el acordonamiento de la zona y para recoger las pruebas".

Ante esta solicitud, el Ministerio Fiscal se ha opuesto en la vista previa justificando que en realidad lo que se pretende es "desestimar toda prueba de este procedimiento" y que "no puede plantearse una nulidad que no se ha puesto de manifiesto a lo largo de la tramitación", ya que "ha tenido tiempo de sobra y no lo ha hecho".

Al término de la vista previa, el abogado de la familia Iranzo, Enrique Trebolle, ha considerado que no tiene "ningún sentido" la petición de la defensa de Igor el Ruso y ha asegurado que responde a la "estrategia de confusión", para "llenar de ruido la situación y quitar la atención del auténtico problema".

Trebolle ha concluido que Feher debería enfrentarse a la "máxima pena que contempla el código penal español", tal y como ha solicitado el abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles, Jorge Piedrafita, en representación de la viuda e hija de Víctor Romero, quien ha lamentado que el proceso se esté prolongando durante tres años, pero ha reconocido que tiene ganas de que "todo salga bien y con las garantías para que se imponga a Feher la prisión permanente revisable".

También Pablo Martínez, abogado representante del sindicato agrario UAGA, personado como acusación popular, ha considerado que la defensa tiene su estrategia para defender a su cliente, pero ha asegurado que todos han visto los escenarios y la instrucción por parte de Juzgado de Alcañiz ha sido "muy rigurosa" y se ha hecho "con arreglo y respeto a la ley".

Igualmente, el letrado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Jesús Ángel Jordán, ha estimado que la petición de la defensa "tiene poco recorrido", mientras que el abogado de la viuda de Caballero, Mariano Tafalla, la ha tildado de "tontería" y ha lamentado estar a las puertas del tercer aniversario de los hechos sin que todavía se haya celebrado el juicio.