"Es una broma de muy mal gusto, que ha tenido una gran repercusión y ha causado un gran daño a la imagen de mi empresa". José Antonio Moreno, propietario de la funeraria Balear Nort, resume así lo ocurrido con la manipulación de una foto suya, que se ha hecho viral en los últimos días. Alguien cogió una foto de su Facebook, con la que quería apoyar al movimiento SOS Turismo, y colocó la frase I love Balconing sobre su furgoneta. En pocos días la imagen ha corrido como la pólvora por diversos foros de las localidades de la zona norte de la isla, donde Moreno es muy conocido. Ayer interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Pollença.

Todo se ha desarrollado en apenas unos días. El pasado día 12, José Antonio Moreno, gerente de la Funeraria Balear Nort, que presta servicios en numerosos pueblos de la zona norte de la isla, decidió unirse a una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Alcúdia, y publicó en su Facebook una foto suya, junto a la furgoneta de la empresa, sujetando un cartel con el eslogan SOS Turismo, que se ha puesto en marcha para denunciar la precaria situación de numerosas empresas de la isla.

Alguien cogió esa foto sin su permiso y la manipuló, colocando la frase I love Balconing sobreimpresionada sobre el vehículo fúnebre. La imagen se difundió rápidamente entre distintos grupos de whatsapp de la zona.

"Apenas tres días después de que yo hubiera publicado la foto, el día 15, me llamó un familiar y me enseñó la imagen manipulada", cuenta José Antonio Moreno. "La habían puesto en el foro de una asociación a la que pertenece. Pero luego me han llamado más personas que la han visto en otros grupos de whatsapp, incluso del Ayuntamiento".

José Antonio Moreno no oculta que la broma le ha afectado profundamente. "Mi funeraria y yo somos muy conocidos en la zona, y se han aprovechado de esto para tratar de perjudicarnos, con el único fin de dañar la imagen de la empresa y menoscabar su actividad profesional".

Al mismo tiempo, Moreno difundió un comunicado en el que afirma que la manipulación de la foto "es un hecho ajeno a nuestra voluntad y que se aparta de nuestros valores y funcionamiento".

El propietario de la funeraria añade que "en ningún caso ha sido nuestro ánimo ofender ni frivolizar con esta práctica (el balconing), que ocurre especialmente en Balears. Por todo ello desde Funeraria Balear Nort queremos manifestar nuestro rechazo ante tal salvajada, expresando nuestro respeto y pidiendo disculpas por las molestias que se hayan podido causar".

Moreno denunció los hechos ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Pollença, que ha iniciado una investigación.