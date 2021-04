La acusada de matar a su cuñada apuñalándola con un cuchillo y de prender fuego a la casa en la que convivían en Torrelavega ha admitido este lunes, en parte, los hechos, ya que si bien ha reconocido que le asestó puñaladas -cuatro de las 22 que presentaba el cuerpo-, ha alegado que lo hizo porque "un científico" se lo dijo y la "programó" para que lo hiciera.

"El científico tenía mi mente en una computadora. Está cerca de mí para programarme y que haga lo que él diga", ha manifestado la procesada ante el tribunal del jurado que enjuiciará lo sucedido en verano de 2019, en el interrogatorio con el que ha comenzado la vista en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. "No me lo estoy inventando, es así", ha comentado la implicada que, a preguntas de todas las partes, ha reconocido que mató a la hermana de su pareja el 26 de julio, aunque ha indicado que la noche antes le "comunicaron" que tenía que matar a alguien, en concreto a su cuñada. "Un científico me lo decía", ha precisado en la que ha sido su primera declaración durante el proceso y por el que ingresó en prisión al día siguiente de lo ocurrido, aunque en la actualidad permanece internada en la unidad de Psiquiatría del Hospital Valdecilla de Santander.

De acuerdo con su relato, el "científico" le advirtió de que si no mataba a alguien, él acabaría con su vida. "Si no lo haces, te mató a ti", ha comentado, para añadir que le dijo que podía dar "una tecla de una computadora" para que se comportara como si fuese "un robot", y entonces se asustó.

En la sesión, y a cuestiones de su abogada, la acusada se ha mostrado conforme con la pena solicitada por el fiscal, de catorce años y nueve meses de prisión -por un delito de asesinato, y aplicando la eximente incompleta de responsabilidad, al tener en el momento de los hechos alterada su capacidad de decisión y actuación-.