Los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de una mujer de Barcelona de 33 años de edad. De origen chino, Lin Yihui llevaba casi toda la vida en España y actualmente residía en la capital catalana procedente de Valencia. Tanto ella como su marido trabajaban en la restauración, de camareros, en dos locales distintos de la ciudad.

El pasado jueves 15 de julio, Lin Yihui llegó a su domicilio sin llaves, por un descuido, al acabar su jornada laboral en el bar de Via Laietana en el que trabaja. Según fuentes de su familia, Yihui llamó entonces a su marido para preguntarle cuánto tardaría él en acabar su jornada porque no podía entrar en el piso que ambos comparten en el distrito del Eixample. El marido respondió que llegaría en menos de media hora. Yihiu dijo que le esperaba allí. Transcurrido ese tiempo, el hombre llegó a su casa pero ya no había ni rastro de su mujer.

La familia de la camarera se ha trasladado desde Valencia a Barcelona para estar junto al marido. Acompañados por la asociación SOSDesaparecidos, el entorno ha decidido divulgar su caso para pedir toda la colaboración ciudadana posible porque no creen que pueda tratarse de una desaparición voluntaria y temen que haya podido ocurrirle algo a Yihui. La mujer vestía unos vaqueros y camiseta negra. Tenía un patinete que había usado para desplazarse desde el restaurante. También llevaba colgada una pequeña mochila.

Los Mossos confirman que han recibido la denuncia de esta desaparición y remarcan que han abierto una investigación.