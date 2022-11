La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha tenido que suspender este viernes un juicio al no contar con el intérprete de signos que debía asistir al acusado en la vista por presuntos abusos sexuales a un menor. Por un error de tramitación, no se había solicitado este servicio y, aunque se intentó subsanar a la hora del juicio, ningún intérprete podía acudir in extremis al juzgado --el que, de hecho, estaba libre se encontraba en València-.

El procesado será juzgado el próximo 20 de enero, que era la siguiente fecha disponible. Se enfrentará a una pena de seis años de prisión, acusado de someter a tocamientos en sus partes íntimas a su sobrino de seis años cuando jugaban juntos a la videoconsola. Los hechos sucedieron, según la Fiscalía, entre febrero y mayo del 2020 cuando aprovechaba las visitas que el menor hacía a su casa con la intención de jugar para abusar de él. Esta misma semana la Audiencia ha celebrado otro juicio por hechos similares. Un hombre se sentó este miércoles en el banquillo de los acusados para hacer frente al presunto delito de abusos sexuales del que lo acusa su sobrina. La niña tenía 12 años cuando sucedieron, supuestamente, los hechos, en una casa de Vinaròs, muy cercana ya a Ulldecona, en agosto del 2020.