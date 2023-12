¿Dónde está Fran? Es la pregunta cuya respuesta necesita conocer la familia de Francisco Ausina Román, el alzireño de 41 años que desapareció el pasado jueves sin dejar más rastro que un vehículo accidentado y unas prendas de ropa descubiertas hoy lunes que generan más dudas que certezas. Anoche, sus allegados se han concentrado esta noche frente al ayuntamiento para reclamar una búsqueda concienzuda en el río Xúquer. Varios centenares de personas les acompañaron. La Policía Nacional trabaja en diversas líneas de investigación.

La primera de las hipótesis en las que se trabajó fue la posibilidad de que se tratase de una fuga voluntaria. Fran trabaja en una céntrica carnicería y acude regularmente al gimnasio. Sin embargo, se le perdió la pista en la noche del jueves tras sufrir un leve accidente de tráfico cerca de la Rotonda de les Fulles, en el acceso norte de la ciudad. Colisionó con otro vehículo. Según fuentes municipales, varios testigos han relatado que acto seguido huyó del lugar del siniestro a pie, dejando atrás el coche y sus pertenencias. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que existiera un altercado anterior y que el choque entre ambos no fuese fortuito.

La familia denunció su repentina desaparición el viernes y todavía desconoce qué la motivó. A lo largo del fin de semana y el día de ayer se sucedieron las labores de búsqueda en los alrededores del río, zonas agrícolas e, incluso, en varias localidades comunicadas con Alzira mediante el ferrocarril. La Policía Nacional y la Local, voluntarios de Protección Civil, patrullas de la Guardia Civil, conocidos e incluso piragüistas han intentado localizar a Fran en los últimos días.

El único hallazgo conocido, lejos de arrojar claridad al caso, añade nuevas incógnitas. Se trata de varias prendas de ropa que, supuestamente, pertenecían al desaparecido. Se han localizado cerca del río, junto al recinto ferial de la ciudad, a un kilómetro del lugar en el que se produjo el accidente la noche del jueves. Fuentes consultadas aseguran que se encontraban secas, a pesar de que había llovido horas antes, y en un lugar a priori ya rastreado durante la batida del domingo, en la que participaron alrededor de 200 personas entre conocidos y vecinos que decidieron sumarse a la causa. Ninguna pista más sobre su paradero o el suceso del jueves ha trascendido, a pesar de que hoy lunes se han incorporado drones del Servicio de Medios Aéreos para intensificar la búsqueda.

Respuesta «para descansar»

De hecho, esta noche la familia ha participado en una concentración en la que se reclamaron más medios oficiales para localizar, cuanto antes, a Fran. «Pasan los días y seguimos sin saber qué le ha podido su ceder, yo solo quiero saber dónde está mi hermano. No nos gustaría que se olviden de Fran, hemos hecho lo que podemos con nuestros medios y necesitamos la ayuda de los profesionales para ahondar en la búsqueda, especialmente en el río, que es donde se le ha perdido la pista. Hasta el momento no tenemos más datos», manifestó Alba Ausina, portavoz familiar. Por su parte, Carlos Valiente, cuñado de Fran, sentenció: «Agradecemos el apoyo, pero nosotros no podemos hacer nada más. Solo queremos encontrar a Fran, necesitamos una respuesta que nos permita descansar».