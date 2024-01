La Policía Nacional ha detenido a tres personas en la operación por crimen organizado que ha llevado a cabo este jueves en la barriada pacense de Suerte de Saavedra, donde desde primera hora se han desplegado más de una veintena de agentes entre las calles Eduardo Naranjo, Olof Palme y la avenida Antonio Hernández Gil.

El dispositivo se ha prolongado durante toda la mañana y se han realizado registros en varios domicilios. Pocos más datos oficiales han trascendido sobre esta investigación, que continúa abierta, según han confirmado fuentes policiales.

Como avanzó este diario, diversos testimonios apuntan a que la operación podría estar relacionada con los disparos al aire que realizaron varios hombres en plena calle la madrugada del pasado 31 de diciembre, durante la celebración de la Nochevieja. Sus autores se grabaron en un vídeo que está circulando a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. En las imágenes, se puede ver como tres varones efectúan una treintena de detonaciones con armas cortas, que se presume que eran las que esta mañana buscaban los agentes.

El vídeo

Los tiradores apuntan al aire, mientras se oye como los jalean. Hasta que llega un momento que uno pide que dejen de disparar "por los niños" y que se recojan los casquillos. El vídeo, que está editado, se presenta con el título ‘Aktivo que el ritmo no pare’ y bajo las imágenes parecen comentarios escritos como "para los k nos quiera mal esa no te deja vivo" (sic) o "Si te coje este ayer madre" (sic).

Fuentes de la Policía Nacional no han confirmado la relación de la operación con estos hechos ni tampoco si se han intervenido armas de fuego en los registros practicados. Hasta que la investigación no concluya, no se ofrecerán más detalles sobre el caso, se limitaron a señalar.

Tras su detención, los tres varones han sido trasladados a la comisaría pacense, en cuyos calabozos permanecen, pendientes de ser puestos a disposición de la autoridad judicial (hay un plazo máximo de 72 horas).

El despliegue policial ha sacado a la calle a decenas de vecinos, que siguieron con expectación los movimientos de la policía. En la zona ha habido presencia policial desde antes de las ocho de la mañana, aunque los registros se han iniciado alrededor de una hora después. No obstante, la investigación habría arrancado en Año Nuevo, cuando la policía tuvo conocimiento de la existencia del vídeo.

Algunas personas han increpado a los agentes y a los medios de comunicación que han acudido a Suerte de Saavedra, aunque no se han producido incidentes reseñables mientras se pha desarrollado la intervención, dirigida por la Policía Judicial y en la que también ha participado la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR).