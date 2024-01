Agentes del FBI, en colaboración con la Policía Nacional, arrestaron el pasado sábado en el aeropuerto de Manises a un fugitivo americano sobre el que pesaba una orden internacional de detención por un crimen cometido a 8.000 kilómetros de distancia, en la ciudad de Evansville, en el estado de Indiana. Samuel Huggler, de 27 años, está acusado de contratar a un presunto sicario para tirotear y matar a sus hermanos. Su hermana, que acababa de cumplir 18 años, murió por los disparos y dos hermanos, también menores que él, resultaron gravemente heridos en el tiroteo ocurrido el 14 de diciembre de 2021.

La policía federal había localizado al fugitivo en Andorra, país en el que permanecía oculto desde el pasado verano, pero al no existir tratado de extradición con el Principado no podían actuar contra él hasta que no pisara territorio español o de algún otro país de la Unión Europea. Según ha podido saber este periódico, al tener conocimiento de que su esposa e hijo debían llegar en un vuelo al aeropuerto de Manises el sábado a las 8.15 horas, el FBI, en colaboración con la Policía Nacional, establecieron un operativo en la terminal para dar caza al presunto criminal.

De esta forma, en el momento en el que el presunto autor intelectual del asesinato de Olivia Huggler se disponía a recoger a su familia en el aeropuerto valenciano, los agentes procedieron a su detención y lo trasladaron a dependencias judiciales.

La Audiencia Nacional acuerda su ingreso en prisión

En una comparecencia en el juzgado de guardia de València se conectó por videoconferencia con la Audiencia Nacional y se le tomó declaración para adoptar una decisión judicial a la espera de que se concrete su extradición.

Samuel Huggler negó haber encargado el asesinato de su hermana y achacó las acusaciones contra él a la supuesta “corrupción” en su país natal. La Audiencia Nacional acordó su ingreso en prisión y ahora las autoridades americanas tienen 45 días para presentar los cargos formales contra él. Una vez entonces se celebrará una vista oral para determinar su extradición a EEUU, país donde se cometieron los delitos que se le imputan; conspiración para un asesinato consumado y otros dos en tentativa.

El autor material del crimen es un joven de 18 años, Daniel Lawrence Alvey, amigo del presunto inductor arrestado en Manises. El autor de los disparos reconoció los hechos y aceptó una pena de 45 años de prisión. Además, aunque inicialmente exculpó a Huggler, en el juicio celebrado por conformidad acabó confesando que éste le había pagado 5.000 dólares por acabar con la vida de sus hermanos, según las informaciones de los periódicos americanos.

El FBI lo tenía bajo la lupa para detenerlo en suelo español al no haber convenio de extradición con Andorra

Samuel Huggler es el mayor de cuatro hermanos y presuntamente habría contratado a este sicario al que ya conocía previamente de ser ambos fieles de la Iglesia Bautista Maranatha en Evansville (en el estado de Indiana) y haber trabajado juntos.

El tiroteo se produjo el 14 de diciembre de 2021 cuando Alvey, con el rostro oculto con una máscara de camuflaje, abrió fuego con una pistola contra los tres hermanos Huggler en el garaje del domicilio familiar, cuando estaban descargando la compra. Olivia, de 18 años recién cumplidos y que había montado un negocio de limpieza, murió en el hospital como consecuencia de los disparos, mientras que otros dos hermanos del presunto inductor, de 19 y 25 años, resultaron heridos, uno de ellos muy grave.

Las autoridades americanas arrestaron al presunto autor de los disparos, así como a Samuel Huggler como presunto autor intelectual de los asesinatos, uno consumado y dos en tentativa. Pero en su momento la negativa del autor material a colaborar y otras pruebas que lo implicaran en los hechos hicieron que quedara en libertad.

El autor material condenado a 45 años de cárcel

Los medios americanos informaron el pasado sábado que la Fiscalía del condado de Vanderburgh (EEUU) volvió a presentar cargos formales contra él después de que en el juicio Alvey acabara implicándolo directamente en el tiroteo, y aceptara una pena de 45 años de prisión, eludiendo así la pena de muerte, que sí contempla el Estado de Indiana.

Además de esta incriminación del ya condenado, el FBI cuenta con grabaciones y otros indicios contra el fugitivo, que antes de que se dictara la orden internacional contra él huyó a Andorra, conocedor de que el Principado no tiene convenio de extradición. Hasta que un mal paso para reunirse con su familia en València, ha llevado a su detención.