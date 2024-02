Detención del cura de Don Benito: la Guardia Civil encontró dos kilos de mefedrona y 3.300 euros en su casa

El párroco de Don Benito, Alfonso Raúl Masa, detenido en el marco de una investigación contra el tráfico de sustancias estupefacientes ha quedado en libertad con cargos, mientras que para su supuesta pareja sentimental se ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza.

En declaraciones a los medios, el abogado del sacerdote, Jesús Carretero, ha confirmado que su cliente ha quedado en libertad con cargos y que este "no tenía conocimiento" de los hechos. Ha señalado que "todo lo que se está diciendo es absolutamente falso" y ha asegurado que "no hay ninguna prueba que a él le incrimine", pues "no tenía conocimiento de nada".

Según la nota emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la decisión del juez se produce tras la autorización por parte del Juzgado de "la entrada y registro en la vivienda de la localidad de Don Benito en la que habita de forma oficial" Alfonso. La Guardia Civil halló dos kilogramos de mefedrona, una droga que produce efectos similares a las anfetaminas que se ha popularizado en zonas de ocio nocturno y 3.300 euros en efectivo, informa Europa Press.

En el registro de la 'Operación Botafumeiro' también se encontraron básculas de precisión, así como dos teléfonos móviles y un ordenador portátil que serán ahora objeto de análisis policial. Las citadas fuentes aseguran que entre las sustancias intervenidas no figuran pastillas de viagra.

Preguntado sobre si las sustancias incautadas en el registro policial se han encontrado en el domicilio del párroco, el abogado ha argumentado que no puede decir nada en relación a la instrucción, pero sí ha reiterado que "en la sacristía no ha entrado nadie" y que "no se ha registrado siquiera". Tampoco ha querido confirmar que los dos detenidos, el párroco y otro varón para el que el juzgado ha decretado prisión provisional, vivieran juntos. "No puedo decir nada más", ha concluido.