La fiscalía recurre la salida de Alves de la cárcel ya que hay "mayor intensidad" de riesgo de fuga

La fiscalía ha recurrido la decisión de la Audiencia de Barcelona de ordenar la libertad provisional del jugador brasileño Dani Alves si paga la fianza de un millón de euros. El brasileño aún no ha podido consignar la cantidad pese a que lleva dos días buscando el dinero, por lo que pasará el fin de semana en la cárcel.

El fiscal considera que se mantiene el riesgo de fuga de Alves, el argumento que ya lo ha mantenido en prisión desde hace 14 años, e "incluso con mayor intensidad", ya que el brasileño "ha sido condenado como responsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión".

En este sentido, el Ministerio Público ha remarcado que con los recursos de apelación interpuestos de las acusaciones "el horizonte penológico al que se enfrenta el procesado es de hasta 12 años de prisión". Por eso, la Fiscalía ha destacado que "debe prorrogarse la situación de prisión provisional hasta la mitad de la pena impuesta en sentencia, es decir, 2 años y 3 meses".

"Existe un elevado riesgo de fuga, que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas" por la Audiencia de Barcelona, "a la vista de la falta de arraigo de Alves a nuestro país, y el arraigo sí existente con su país de origen –Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza".