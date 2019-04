Los creadores de la serie 'Westworld' se alían con Amazon Studios

Amazon Studios anunció ayer un acuerdo global para la elaboración de series originales con Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de Westworld (HBO). El acuerdo supone una ampliación de la colaboración entre los estudios y la pareja de escritores, directores y productores que ya están desarrollando para Amazon la serie de ciencia ficción y drama The Peripheral, proyecto inspirado en la novela homónima de William Gibson.

En paralelo, Nolan y Joy mantendrán su relación con HBO y Warner Bros Television Studios para la realización de Westworld, que seguirán escribiendo y produciendo "durante las siguientes temporadas", según un comunicado distribuido ayer.

"Jonah Nolan y Lisa Joy son dos de los creadores más con más talento y más imaginativos de la industria" dijo Jennifer Salke, presidenta de Amazon Studios. Nolan fue también coguionista, junto a su hermano Christopher, de películas como Memento, Interstellar o El caballero oscuro.

Westworld, inspirada por la película clásica de 1973 del escritor y director Michael Crichton, fue galardonada por el Writers Guild of America, Producers Guild of America y Screen Actors Guild of America, así como por la Academy of Television Arts & Sciences, que le otorgó 43 nominaciones a los premios Emmy en dos temporadas.

La producción de la tercera temporada comienza esta primavera, con Nolan dirigiendo el primer episodio.