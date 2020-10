Una banda al asalto del otoño

A menos que haya vivido usted bajo una piedra durante el último lustro, habrá oído hablar de Blackpink, nada menos que el grupo de chicas más popular de la actualidad. El más seguido en Spotify. El que está a punto de birlar a Justin Bieber el primer puesto de suscripciones en Youtube (entre 57,4 y 50,3 millones no hay tanta diferencia). La bestia pop de cuatro cabezas (Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa) que ha logrado, como BTS en el plano boyband, hacer del coreano una lengua que cada vez más ciudadanos alrededor del mundo se esfuerzan por chapurrear. En honor a la verdad, como antes BTS (y Monsta X y SuperM), Blackpink han empezado a coquetear seriamente con la idea del bilingüismo: The album, su primer larga duración desde abril del 2019, incluye varios temas enteramente en inglés, algo que a algunos puristas del K-pop no hace demasiada gracia. Pero ninguna de esas canciones ha servido como avance o single oficial del proyecto. Son solo pasos tentativos, quizás.

Sea como sea, el recién estrenado The album solo puede resultar satisfactorio para los amantes de un género que convierte el actual pop occidental en una música tediosa. Son un total de ocho temas breves y letales de pop- rap-trap, apenas unos 24 minutos en total, cargados de ganchos melódicos y detalles de producción que se instalan en tu cerebro lo quieras o no. Una pequeña obra maestra de ingeniería bubblegum en la que han participado desde un viejo lobo K-pop como Teddy a un hombre de confianza de Ariana Grande como Tommy Brown. Lo mejor de cada nación.

El disco ha llegado precedido por Lovesick girls, bomba pop con momentos emo-grunge en la que participa, seguramente aportando la melodía estilo Popcorn del estribillo, el hitmaker francés David Guetta. El grupo se defiende de haters en Love to hate me e invita a sus amantes a un "abrazo que dura toda la noche" en Bet you wanna, mano a mano bastante apocado con la generalmente calenturienta Cardi B. También sensual pero contenida es Ice cream, ésta en colaboración con Selena Gomez. Blackpink se han propuesto dominar este otoño: poco después del (breve) álbum llegará, el miécles, Blackpink: Light up the sky, documental marca Netflix que incluirá metraje en directo, escenas entre bambalinas y entrevistas. Según Jisoo, la cinta representa al grupo "en su estado natural, en lugar de la imagen perfecta y ensoñadora que solemos presentar, y es realmente una mirada más genuina a nuestra primera educación, y a cómo grabamos juntas, y en esencia una mirada más profunda a todas nosotras". Veremos.